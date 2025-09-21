OM – PSG : les coulisses explosives du report du Classique
OM – PSG : les coulisses explosives du report du Classique

OM – PSG : les coulisses explosives du report du Classique
William Tertrin
21 septembre 2025

Reporté à lundi 20h, le Classique entre l’OM et le PSG a fait l’objet de discussions houleuses entre les deux clubs pour la date du report.

Le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, initialement prévu ce dimanche soir au Vélodrome, n’a finalement pas échappé aux imprévus. En cause : des conditions météorologiques jugées trop dangereuses par la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a interdit la tenue de la rencontre. Un report aussitôt transformé en casse-tête institutionnel et politique, tant les intérêts des deux clubs divergeaient.

Le PSG voulait jouer lundi à 15h ou 17h

Le fameux article 548 du règlement de la Ligue de football professionnel ne laisse guère de place à l’improvisation : lorsqu’un match ne peut débuter à cause d’intempéries, il doit être rejoué dès le lendemain, à une heure décidée par la LFP (sauf circonstances exceptionnelles). Pas question donc d’attendre des semaines pour replacer cette affiche déjà explosive du championnat.

Côté parisien, l’agenda avait un autre impératif : la cérémonie du Ballon d’Or prévue lundi soir au Théâtre du Châtelet. Avec un Ousmane Dembélé pressenti parmi les récompensés malgré sa blessure, et un Luis Enrique en lice pour le titre d’entraîneur de l’année, le PSG tenait à ce rendez-vous. Selon RMC Sport, le club souhaitait donc avancer le match à 15h ou 17h, afin de pouvoir aligner Classique et tapis rouge. À défaut, il plaidait même pour un report plus lointain, en décembre, seule fenêtre encore disponible dans un calendrier déjà saturé.

Le respect des supporters pour l’OM

Du côté de l’OM, la réponse fut catégorique : pas question de déplacer le coup d’envoi en pleine journée, alors que la majorité des supporters travaillent ou que les enfants sont encore en classe. Pour les dirigeants marseillais, le respect du public passait avant toute autre considération, et l’article 548 devait s’appliquer à la lettre. Quitte à décaler le départ du stage prévu dès lundi en Italie.

Après des discussions tendues, la Ligue a finalement tranché : OM–PSG se jouera bien ce lundi soir à 20h. Une décision qui satisfait Marseille, mais qui contraint Paris à choisir entre terrain et cérémonie prestigieuse. Le club de la capitale a déjà organisé son retour express vers Paris, même si l’équation reste compliquée.

Un simple épisode de pluie aura donc suffi à rallumer la rivalité entre les deux camps, avant même que le ballon ne roule au Vélodrome.

