ASSE : la confusion incroyable entre Pierre Ekwah… et un ado de 16 ans
OM – PSG : les révélations du préfet sur le report du Classique

OM – PSG : les révélations du préfet sur le report du Classique
William Tertrin
21 septembre 2025

Georges-François Leclerc, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, s’est expliqué sur le report du match entre l’OM et le PSG.

La rencontre très attendue entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, initialement prévue dimanche à 20h45, a été reportée à lundi soir 20h. La décision a été annoncée par Georges-François Leclerc, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui a insisté sur la nécessité de privilégier la sécurité.

Invité sur RMC, le préfet a détaillé les raisons de ce choix : « La sécurité doit primer », a-t-il affirmé. Selon lui, le département des Bouches-du-Rhône est actuellement en vigilance orange pour « orage » et « pluie-inondation », et les prévisions météorologiques annoncent des conditions particulièrement dangereuses. « Ce qui a motivé la décision c’est le principe de la sagesse. Lorsqu’il y a des orages très violents, de crues éclairs (…) la principale recommandation est de rester chez soi et de ne pas prendre la voiture », a expliqué le préfet.

Le report du match répond également à une logique de cohérence face aux prévisions : « Par principe de cohérence », le match a été déplacé, alors que le plus gros des intempéries est attendu « entre 18h et 21h ». « Je préfère que 65.000 personnes voient 24h après le match dans de bonnes conditions que dans des conditions dangereuses », a ajouté Georges-François Leclerc.

Les acteurs du match contraints d’accepter

Le report ne fait pas l’unanimité, notamment côté PSG, car la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de reprogrammer la rencontre lundi à 20h, en même temps que la cérémonie du Ballon d’or où Ousmane Dembélé est pressenti pour l’emporter.

« Je peux vous dire qu’ils n’étaient pas enchantés mais ils ont été très corrects », a déclaré le préfet à propos des joueurs et des clubs concernés. « Ils auraient préféré que le match se tienne ce soir mais compte tenu des informations que je leur ai données, ils ont accepté cette décision. De toute manière, ils n’avaient pas le choix puisque j’ai pris un arrêté annulant le match. Mais ils ont été très corrects sur la forme, je vous prie de le croire. »

Face à cette décision, les Parisiens ont choisi de rentrer dans la capitale pour la soirée et de revenir à Marseille lundi en fin de matinée.

L’OM soutient la décision de la LFP

Du côté de l’OM, le report correspond à ce que le club souhaitait. Le club avait demandé « simplement l’application du règlement » et ne voulait pas jouer mardi, une autre date envisagée, en raison d’un calendrier chargé avec un déplacement à Strasbourg vendredi et la réception de l’Ajax Amsterdam mardi prochain en Ligue des Champions. En attendant la nouvelle rencontre, les joueurs se sont entraînés dimanche après-midi à la Commanderie et maintiendront leur « ritiro » à Rome à partir de mardi.

Ligue 1OMPSG
#A la une#DÉCLARATIONS

