Alors que le Clasico entre l’Olympique de Marseille et le PSG se jouera ce soir au Vélodrome, le club parisien confirme que son effectif reste inchangé.

Vitinha et Achraf Hakimi font partie du voyage, assurant leur disponibilité pour cette rencontre décisive. Leur présence pourrait s’avérer déterminante face à un OM revanchard, désireux de profiter de la situation particulière entourant ce Clasico.

Bradley Barcola, lui, reste forfait. Sa blessure oblige le staff parisien à ajuster certaines options offensives, mais le reste du groupe, habitué à ces défis, semble prêt à relever le défi au Vélodrome.

Le PSG maintient donc son groupe initial, montrant sa confiance dans les joueurs sélectionnés pour ce choc de Ligue 1. Ce soir, tous les regards seront tournés vers Luis Enrique pour voir comment il tirera le meilleur de son effectif face à Marseille, dans un Classico toujours riche en tension et en enjeux.