RC Lens Mercato : une somme très élevée a brisé un rêve de Jean-Louis Leca cet été
ASSE : le coach d'Amiens s'avoue déjà vaincu face aux Verts !

ASSE : le coach d'Amiens s'avoue déjà vaincu face aux Verts !
William Tertrin
23 septembre 2025

Avant la rencontre entre Amiens et l’ASSE, le coach Omar Daf a reconnu la supériorité des Verts.

À la veille d’un choc au stade de la Licorne entre l’Amiens SC et l’AS Saint-Étienne, leader de Ligue 2, l’entraîneur amiénois Omar Daf a livré un discours teinté de lucidité mais aussi d’ambition. Conscient de l’ampleur du défi, il entend s’appuyer sur les forces de son groupe pour tenter de faire tomber l’équipe en forme du moment.

Un match particulier pour l’ASC

« Quand on accueille cette équipe (l’ASSE), cela déplace des foules. Ils sont sur une bonne dynamique, c’est le leader du championnat. Chaque situation doit être une opportunité pour nous de progresser. C’est ce qu’on va essayer de faire sur ce match. On veut aussi garder notre dynamique », explique le technicien.

Ce duel attire en effet l’attention bien au-delà de la Picardie : « On voit qu’il y a plus d’engouement, plus de monde s’intéresse un peu plus à ce match. C’est le leader, la meilleure attaque, une équipe spectaculaire, très armée. Ce match va attirer du monde. De notre côté, il faut rester concentré sur nos principes, ce que l’on veut faire sur ce match pour l’emporter. »

« Aujourd’hui, on ne peut pas rivaliser avec eux »

Daf ne se fait pas d’illusions sur les différences structurelles entre les deux clubs : « Aujourd’hui, on ne peut pas rivaliser avec eux. En termes de budget, de moyens et d’effectif, ils sont au-dessus de tout le monde. Cela reste un match et on va jouer avec nos forces, mettre une stratégie en place pour cette rencontre. On a un plan spécifique pour ce match. »

Une stratégie forcément pensée pour contrer une équipe stéphanoise impressionnante de profondeur : « C’est un adversaire totalement différent de Laval. On ne s’adapte pas à l’adversaire, c’est simplement un plan de jeu par rapport à nos forces et nos observations de l’adversaire. L’ASSE est solide défensivement. Offensivement, ils peuvent changer six joueurs sans problème. Ils peuvent laisser des titulaires en puissance sur le banc sans que ça les déstabilise. »

La richesse du groupe stéphanois

Preuve ultime de la richesse du groupe stéphanois selon Daf : « Je pense que quand on a le luxe de laisser un garçon comme Irvin (Cardona) sur le banc et le faire entrer, c’est qu’on a beaucoup d’options. Raison pour laquelle il ne faut pas se focaliser sur les individualités. Il faudra être à notre meilleur niveau pour rivaliser. »

Amiens sait donc à quoi s’attendre : un défi XXL, face à une équipe lancée à pleine vitesse vers la montée. Mais pour Omar Daf et ses joueurs, l’occasion est belle de se mesurer au meilleur et de prouver que la Licorne peut encore faire vaciller les géants.

Tous propos rapportés par EVECT.

ASSELigue 2
#DÉCLARATIONS

