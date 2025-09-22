À la mi-temps de OM-PSG, il y a eu de la tension entre Luis Campos et Medhi Benatia.

Le choc OM–PSG, déjà marqué par une ouverture du score très tôt par Nayef Aguerd côté marseillais, a pris une tournure inattendue dans les coulisses. À la mi-temps, alors que Marseille menait 1-0, un incident est venu rappeler à quel point ce « Classique » dépasse souvent le cadre du jeu.

Selon plusieurs témoins, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, n’a pas caché son agacement en rejoignant le tunnel menant aux vestiaires. Contestant certaines décisions de l’arbitre et manifestement irrité par l’impact physique des Marseillais, il aurait eu un échange houleux avec Medhi Benatia, directeur du football marseillais. Le ton serait rapidement monté, au point que des membres des deux staffs aient dû intervenir pour séparer les deux hommes et ramener le calme.

Un Classique tendu

Sur les réseaux sociaux, les réactions n’ont pas tardé à fleurir. Des fans marseillais ont réagi à ce coup de sang, comme le message railleur d’un internaute : « Il veut quoi Luis Campos ? Rentre dans ton vestiaire, fais pas chier ».

Cet épisode illustre la tension extrême entourant ce Classique, déjà reprogrammé dans un contexte particulier. Au-delà de l’affrontement tactique et technique sur le terrain, l’atmosphère électrique en coulisses pourrait peser sur la suite de la rencontre.