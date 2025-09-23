Le Stade Rennais version Habib Beye intrigue. Capable de coups d’éclat face aux cadors, à l’image des victoires contre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, le club breton peine cependant à trouver une constance digne de ses ambitions. Entre belles promesses et frustrantes rechutes, la question mérite d’être posée : faut-il se montrer plus exigeant avec ce Rennes nouvelle génération ?

Des recrues de poids, des attentes légitimes

L’été rennais a été marqué par un recrutement ambitieux : Lepaul, Embolo, Rongier, Camara ou encore Merlin ont rejoint l’effectif. Sur le papier, ces arrivées placent Rennes parmi les prétendants sérieux au haut du classement. De quoi nourrir des attentes élevées, surtout après plusieurs saisons où le club a investi de fortes sommes sur le mercato.

Un visage séduisant… mais inconstant

Le paradoxe est là : Rennes brille contre les gros mais trébuche trop souvent face aux adversaires plus abordables. La lourde défaite à Lorient (4-0), le nul concédé à la dernière minute contre Nantes, ou encore le partage des points face à Angers symbolisent ces errements. Un manque de constance qui empêche l’équipe de franchir un palier.

L’exemple du derby à la Beaujoire

Face à Nantes, le scénario est révélateur. Après une première mi-temps parfaitement maîtrisée, conclue avec deux buts d’avance, les Rennais se sont complètement écroulés au retour des vestiaires. Sous la pression des Canaris, ils ont fini par céder et laisser filer deux points qui semblaient acquis. Un manque de maîtrise qui interroge sur la capacité de l’équipe à tenir sur la durée.

Habib Beye, coupable ou victime ?

Habib Beye a su instaurer un style de jeu et donner de l’énergie à son groupe. Mais certains observateurs pointent un manque d’ambition tactique, notamment face aux équipes supposées plus faibles. Rennes s’éteint trop souvent après de bons débuts, comme si la peur de mal faire prenait le dessus.

Une exigence à la hauteur du projet

Avec les moyens investis, les recrues de renom et une base de supporters toujours plus impatiente, il est normal d’attendre davantage du Stade Rennais. Habib Beye dispose encore de temps pour trouver le bon équilibre, mais l’équipe ne pourra pas éternellement se cacher derrière l’argument de la transition. L’exigence est désormais un passage obligé pour franchir un nouveau cap.