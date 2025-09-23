FC Barcelone : le message très classe de Lamine Yamal à Dembélé et sur le Ballon d’Or
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Doit-on être plus exigeant avec le Stade Rennais ?

Doit-on être plus exigeant avec le Stade Rennais ?
Louis Chrestian
23 septembre 2025

Le Stade Rennais version Habib Beye intrigue. Capable de coups d’éclat face aux cadors, à l’image des victoires contre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, le club breton peine cependant à trouver une constance digne de ses ambitions. Entre belles promesses et frustrantes rechutes, la question mérite d’être posée : faut-il se montrer plus exigeant avec ce Rennes nouvelle génération ?

Des recrues de poids, des attentes légitimes

L’été rennais a été marqué par un recrutement ambitieux : Lepaul, Embolo, Rongier, Camara ou encore Merlin ont rejoint l’effectif. Sur le papier, ces arrivées placent Rennes parmi les prétendants sérieux au haut du classement. De quoi nourrir des attentes élevées, surtout après plusieurs saisons où le club a investi de fortes sommes sur le mercato.

Un visage séduisant… mais inconstant

Le paradoxe est là : Rennes brille contre les gros mais trébuche trop souvent face aux adversaires plus abordables. La lourde défaite à Lorient (4-0), le nul concédé à la dernière minute contre Nantes, ou encore le partage des points face à Angers symbolisent ces errements. Un manque de constance qui empêche l’équipe de franchir un palier.

L’exemple du derby à la Beaujoire

Face à Nantes, le scénario est révélateur. Après une première mi-temps parfaitement maîtrisée, conclue avec deux buts d’avance, les Rennais se sont complètement écroulés au retour des vestiaires. Sous la pression des Canaris, ils ont fini par céder et laisser filer deux points qui semblaient acquis. Un manque de maîtrise qui interroge sur la capacité de l’équipe à tenir sur la durée.

Habib Beye, coupable ou victime ?

Habib Beye a su instaurer un style de jeu et donner de l’énergie à son groupe. Mais certains observateurs pointent un manque d’ambition tactique, notamment face aux équipes supposées plus faibles. Rennes s’éteint trop souvent après de bons débuts, comme si la peur de mal faire prenait le dessus.

Une exigence à la hauteur du projet

Avec les moyens investis, les recrues de renom et une base de supporters toujours plus impatiente, il est normal d’attendre davantage du Stade Rennais. Habib Beye dispose encore de temps pour trouver le bon équilibre, mais l’équipe ne pourra pas éternellement se cacher derrière l’argument de la transition. L’exigence est désormais un passage obligé pour franchir un nouveau cap.

Stade Rennais
#DÉBAT

Les plus lus

Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
FC Barcelone...

FC Barcelone : le message très classe de Lamine Yamal à Dembélé et sur le Ballon d’Or

Par Raphaël Nouet
Ballon d’Or 2025 : la maman d’Ousmane Dembélé dévoile le secret de la réussite de son fils !
PSG...

Ballon d’Or 2025 : la maman d’Ousmane Dembélé dévoile le secret de la réussite de son fils !

Par Louis Chrestian
Doit-on être plus exigeant avec le Stade Rennais ?
Stade Rennais...

Doit-on être plus exigeant avec le Stade Rennais ?

Par Louis Chrestian
Ballon d’Or 2025 : Nicki Nicole réconforte Lamine Yamal !
Compétitions...

Ballon d’Or 2025 : Nicki Nicole réconforte Lamine Yamal !

Par Louis Chrestian
ASSE : qui sont les véritables concurrents pour le titre en Ligue 2 ?
ASSE...

ASSE : qui sont les véritables concurrents pour le titre en Ligue 2 ?

Par Louis Chrestian
Ballon d’Or : Joan Laporta calme le père de Lamine Yamal
FC Barcelone...

Ballon d’Or : Joan Laporta calme le père de Lamine Yamal

Par Louis Chrestian
Igor Paixao : un flop à 35 M€ ?
OM...

Igor Paixao : un flop à 35 M€ ?

Par Louis Chrestian
PSG-OM : Achraf Hakimi recadre les supporters de l’OM !
Ligue 1...

PSG-OM : Achraf Hakimi recadre les supporters de l’OM !

Par Louis Chrestian
Real Madrid : Vinicius Junior sur le départ ?
Liga...

Real Madrid : Vinicius Junior sur le départ ?

Par Louis Chrestian
Ballon d’Or : Le papa de Lamine Yamal est scandalisé !
FC Barcelone...

Ballon d’Or : Le papa de Lamine Yamal est scandalisé !

Par Louis Chrestian
La pique de Didier Deschamps à DJ Snake et au PSG !
Equipe de France...

La pique de Didier Deschamps à DJ Snake et au PSG !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Matthis Abline doit-il retrouver sa place de numéro 9 ?
FC Nantes...

FC Nantes : Matthis Abline doit-il retrouver sa place de numéro 9 ?

Par Louis Chrestian
Medhi Benatia passe un message après le PSG !
OM...

Medhi Benatia passe un message après le PSG !

Par Louis Chrestian
RC Lens Mercato : une somme très élevée a brisé un rêve de Jean-Louis Leca cet été
Mercato...

RC Lens Mercato : une somme très élevée a brisé un rêve de Jean-Louis Leca cet été

Par William Tertrin
ASSE : le coach d’Amiens s’avoue déjà vaincu face aux Verts !
ASSE...

ASSE : le coach d’Amiens s’avoue déjà vaincu face aux Verts !

Par William Tertrin
OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Paris a pris la foudre »
Ligue 1...

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Paris a pris la foudre »

Par Bastien Aubert
Salma Hayek
Compétitions...

Salma Hayek détonne et présente sa fille de 18 ans ! 

Par Bastien Aubert
OM – PSG : De Zerbi crache sur le pouvoir parisien, Luis Enrique est désemparé
Ligue 1...

OM – PSG : De Zerbi crache sur le pouvoir parisien, Luis Enrique est désemparé

Par William Tertrin
Ousmane Dembélé est sacré Ballon d’Or 2025 devant Lamine Yamal !
Ligue 1...

Ousmane Dembélé est sacré Ballon d’Or 2025 devant Lamine Yamal !

Par William Tertrin
OM – PSG (1-0) : les réactions d’Aguerd, Højbjerg et Vitinha
Ligue 1...

OM – PSG (1-0) : les réactions d’Aguerd, Højbjerg et Vitinha

Par William Tertrin
Le PSG a remporté la Ligue des Champions
Ligue 1...

Ballon d’Or 2025 : le PSG sacré meilleur club de l’année

Par William Tertrin
OM – PSG (1-0) : Leonardo Balerdi en pleine folie, Illya Zabarnyi a des regrets
Ligue 1...

OM – PSG (1-0) : Leonardo Balerdi en pleine folie, Illya Zabarnyi a des regrets

Par William Tertrin
OM – PSG : Marseille fait chuter Paris, les notes d’un Classico historique ! 
Ligue 1...

OM – PSG : Marseille fait chuter Paris, les notes d’un Classico historique ! 

Par Bastien Aubert
Ballon d’Or 2025 : Gianluigi Donnarumma sacré meilleur gardien pour sa saison XXL au PSG
Ligue 1...

Ballon d’Or 2025 : Gianluigi Donnarumma sacré meilleur gardien pour sa saison XXL au PSG

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet