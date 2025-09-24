Encore une victoire pour l’ASSE ! Les Verts l’emportent à Amiens (0-1) et confirment leur statut de leader en Ligue 2, portés par un Lucas Stassin aussi décisif que lucide. L’attaquant belge, impliqué sur l’unique but, n’a pas hésité à dresser un bilan sans filtre après la rencontre, entre autodiagnostic, ambitions et frustration contre l’arbitrage. Retour sur une nouvelle démonstration d’efficacité… et d’exigence.

« Je ne suis pas vraiment satisfait de mon match »

À l’issue de la rencontre, Lucas Stassin s’est montré particulièrement lucide devant les micros. « On a eu la maîtrise du ballon, des situations intéressantes, mais il a fallu rester patient. Leur organisation dense au milieu m’a compliqué la tâche, on a trouvé la faille en deuxième mi-temps, là où ils ont eu un vrai coup de fatigue. » Peu après la délivrance, Stassin reste fidèle à son exigence : « Je ne suis pas vraiment satisfait de mon match, je peux apporter plus. L’objectif, c’est de monter en puissance dès samedi. »

Un attaquant en pleine confiance

Après un démarrage progressif sous les couleurs stéphanoises, Lucas Stassin s’est définitivement imposé comme le fer de lance de l’attaque verte. Sur les trois dernières rencontres, il s’offre cinq actions décisives (buts et passes), tout en marquant contre Reims, Clermont puis Amiens. Avec 4 réalisations et une passe sur ses six premiers matchs, il affiche des statistiques de patron. L’influence du Belge va bien au-delà des chiffres : par sa justesse et sa capacité à répondre présent dans les moments clés, il incarne la confiance retrouvée d’une équipe toujours invaincue. De quoi renforcer les attentes, alors que des clubs s’intéressent déjà à sa progression, à l’image de l’intérêt grandissant du Stade Rennais pour son profil.

Frustration face à l’arbitrage

Si la victoire est là, la soirée ne fut pas parfaite pour Stassin, agacé par certains passages à vide du corps arbitral. « J’ai essayé d’échanger avec l’arbitre, mais il était très renfermé, très ferme. Quelques fautes non sifflées, peu d’écoute… Ça joue sur les nerfs, surtout en fin de match. » Une frustration palpable, partagée avec le groupe, qui témoigne aussi de l’engagement du jeune buteur, désireux de rendre chaque match aussi propre que possible pour son équipe. Un tempérament qui colle à l’image d’un joueur déterminé, à la fois exigeant envers lui-même et ses partenaires, prêt à hausser encore le niveau lors des prochaines échéances.

Désormais bien installé en tête de la Ligue 2, Saint-Étienne peut compter sur le réalisme et l’abnégation de ses pépites, Lucas Stassin en tête.