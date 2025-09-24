Ligue 2 : Messi permet à Pau d’être sur le podium, tandis que l’ASSE et Troyes font la course en tête !

les Verts conservent leur trône mais voient leur avance menacée par la montée en puissance de Troyes et de Pau, tandis que les promus continuent de surprendre. Retour sur une nuit pleine d’enjeux.

Les Verts tiennent le cap

L’AS Saint-Étienne poursuit sa marche en avant. À Amiens, les hommes d’Eirik Horneland ont arraché une précieuse victoire sur la plus petite des marges (1-0), grâce à un but signé Lucas Stassin, l’avant-centre belge dont l’impact se fait de plus en plus sentir. Stassin, 20 ans seulement, totalise déjà 4 buts et 1 passe décisive sur ses 6 apparitions cette saison, confirmant l’investissement du club et l’ascension rapide de sa valeur marchande. L’ASSE garde un point d’avance en tête du classement et affirme, semaine après semaine, ses ambitions de retour dans l’élite.

Troyes et Pau bousculent la hiérarchie

Derrière, le podium fait peau neuve. Troyes, solide et inspirée, a fait plier le Red Star (3-1). Ce succès propulse les Aubois à la deuxième place, juste derrière les Verts. Pau, autre révélation du début de saison, s’est offert la troisième marche du podium en s’imposant 1-0 face à Laval sur un but de Messi. Il ne s’agit pas de Lionel, héros de l’Inter Miami qui continue à inspirer le monde du football, comme on le retrouve aussi dans cette réalisation créative aux États-Unis, mais de Rayane Messi, qui s’impose comme le joueur décisif de Pau cette saison. Le Red Star recule au pied du podium, tandis que Reims, explosif face à Clermont (4-1), assure le Top 5.

Les promus créent la sensation

Impossible d’ignorer la performance des promus, si souvent cantonnés à la lutte pour le maintien, mais qui bousculent la logique cette saison. Nancy, revenu fort à Annecy avec un succès renversant (2-1), s’empare de la sixième place du classement. Rodez livre lui aussi un match fou à Bastia, transformant un déficit de deux buts en une victoire inespérée 3-2 dans un scénario haletant.

Mention spéciale à Boulogne, qui frappe un grand coup sur la pelouse de Montpellier (3-1), alors que Le Mans s’offre Grenoble d’une courte tête. En s’installant dans la première partie de tableau, ces équipes montrent que la fraîcheur du championnat a encore de beaux jours devant elle.

Les résultats complets de la soirée

Amiens 0-1 AS Saint-Étienne : Stassin (78e)

Annecy 1-2 AS Nancy-Lorraine : Rambaud (9e) ; Ouotro (14e), Evans (78e)

Bastia 2-3 Rodez : Boutrah (37e), Ducrocq (58e, sp) ; Achi (76e), Magnin (86e), Baldé (90e+1)

Guingamp 2-1 Dunkerque : Mbemba (4e), Hemia (16e) ; Bardeli (44e)

Le Mans 1-0 Grenoble : Gueye (45e+3)

Montpellier 1-3 Boulogne : Savanier (90e+1, sp) ; Jullien (45e csc), El Farissi (69e), Fatou (80e, sp)

Pau FC 1-0 Laval : Messi (53e)

Red Star 1-3 Troyes : Huard (15e) ; Ifnaoui (25e), Mille (26e), Assoumou (68e)

Reims 4-1 Clermont : Salama (14e), Nakamura (45e), Bassette (57e), Daramy (83e) ; Bamba (49e)

Le classement actualisé après la 7e journée

Place Équipe Pts Victoires Diff. de buts 1 AS Saint-Étienne 17 5 +8 2 Troyes 16 5 +8 3 Pau 14 4 +5 4 Red Star 13 4 +5 5 Reims 11 3 +2 6 Nancy 10 3 0

Cette Ligue 2 confirme son statut de championnat imprévisible, où chaque journée peut bouleverser les ambitions. Avec des promus intrépides et des favoris sous pression, la lutte promet de s’intensifier.