L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a dû faire face à un début de saison miné par les blessures, notamment sur les postes de latéraux. Mais de cette contrainte est née une solution inattendue, devenue aujourd’hui une véritable arme fatale : la polyvalence de Maxime Bernauer.

Un défenseur central devenu latéral

Capitaine de vestiaire et défenseur central de formation, Bernauer a d’abord dépanné sur le côté gauche après la blessure d’Ebenezer Annan. Quelques semaines plus tard, il a dû glisser sur le flanc droit pour compenser l’absence de Joao Ferreira. Là où beaucoup craignaient un bricolage, Horneland a trouvé une alternative solide et efficace.

Leadership et fiabilité

Peu de supporters auraient imaginé voir Bernauer enchaîner les rencontres dans ce rôle hybride, encore moins avec un tel impact. Sa science du placement, sa vitesse et surtout son leadership naturel en font un pion indispensable. Véritable patron sur le terrain, il tire ses partenaires vers le haut à chaque apparition.

Une place désormais incontournable ?

Hormis une petite erreur face à Amiens qui aurait pu coûter cher, Bernauer s’est montré irréprochable dans ses nouvelles missions. À tel point qu’il paraît désormais difficile de l’imaginer sortir du onze titulaire aux yeux d’Eirik Horneland. Plus qu’un simple dépanneur, le capitaine s’affirme comme l’une des clés de voûte de cette équipe stéphanoise version 2025.