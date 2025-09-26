ASSE Mercato : Cardona laissé à un club de L2, il en rêve !

L’AS Saint-Étienne avance avec une puissance offensive redoutable, tandis qu’Amiens cale, sans solutions devant, après leur confrontation sans appel (3-0). Les Verts affichent une armada qui interpelle jusqu’à leurs rivaux, y compris Omar Daf, coach picard, désarmé face à la profonde différence de moyens et d’efficacité.

La force de frappe stéphanoise : Cardona sur le banc, Stassin brille

La richesse de l’attaque stéphanoise saute aux yeux. Irvin Cardona, jusque-là incontournable cette saison, n’a même pas eu besoin d’entrer en jeu contre Amiens. Preuve d’un vivier de talents inépuisable dans les rangs des Verts, ce qui a inspiré à Omar Daf une sortie pleine d’ironie : “Saint-Étienne peut laisser Cardona ici en partant. Cela me rendrait beaucoup de services.”

Ce luxe, seuls les leaders du championnat peuvent se le permettre. Pendant que Cardona observait depuis la touche – après avoir marqué 2 buts et donné 2 passes en Ligue 2 sur ses six titularisations –, c’est Lucas Stassin qui a pris le relais. Son entrée a tout changé, signant le but qui a plié le match, confirmant sa montée en flèche et sa valeur spectaculaire : 18 millions d’euros sur le marché, soit bien plus que l’ensemble de l’effectif adverse.

Cette explosion de Stassin n’a rien d’un feu de paille. Sa progression place déjà le jeune belge parmi les grands espoirs européens. Pour preuve, sa statistique impressionnante en 2025 : 4 buts et 1 passe décisive en seulement 306 minutes. Sa trajectoire, évoquée aussi par d’autres clubs ambitieux, donne le ton du projet stéphanois.

Avec un banc où des joueurs comme Cardona patientent pendant que Stassin enchaîne les performances, Saint-Étienne affiche un visage conquérant digne des favoris pour la montée. L’écart se creuse semaine après semaine, et les regards commencent déjà à se tourner vers la suite, alors que son avenir durable à Saint-Étienne semble s’écrire sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard.

Amiens, la panne offensive qui inquiète Omar Daf

En face, la détresse offensive d’Amiens devient palpable. Les chiffres sont cruels : meilleure défense stéphanoise face à l’attaque la plus stérile à domicile (seulement 2 buts inscrits en quatre matchs à La Licorne). Les efforts et alternatives testées par Omar Daf n’ont pas permis de trouver le déclic.

La frustration monte dans le camp amiénois, où chaque match vire au casse-tête offensif. Malgré la détermination affichée par le staff, la réaction du coach témoigne d’un manque criant de solutions. Voir un Lucas Stassin, valorisé individuellement au-dessus de l’ensemble amiénois, ponctuer le score illustre ce déséquilibre de ressources et d’ambitions.

Dans ce contexte, l’écart entre les deux équipes se mesure autant sur le terrain qu’en coulisses. Pendant que Saint-Étienne rêve grand avec ses jeunes talents convoités – comme le montre l’intérêt du Stade Rennais pour Lucas Stassin –, Amiens doit trouver une nouvelle dynamique, sous peine de rester dans la zone rouge des offensives en panne.

Après ce choc, chacun repart avec des perspectives diamétralement opposées : d’un côté la confiance renouvelée chez les Verts ; de l’autre, l’urgence de rebond chez les Picards. C’est tout le contraste d’une Ligue 2 qui, déjà, sépare les clubs aux ambitions montantes des équipes en quête de solutions en attaque.