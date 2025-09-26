PSG : Dembélé fricote avec le FC Barcelone
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : Cardona laissé à un club de L2, il en rêve ! 

Irvin Cardona (ASSE)
But ! Football Club
26 septembre 2025

L’AS Saint-Étienne avance avec une puissance offensive redoutable, tandis qu’Amiens cale, sans solutions devant, après leur confrontation sans appel (3-0). Les Verts affichent une armada qui interpelle jusqu’à leurs rivaux, y compris Omar Daf, coach picard, désarmé face à la profonde différence de moyens et d’efficacité.

La force de frappe stéphanoise : Cardona sur le banc, Stassin brille

La richesse de l’attaque stéphanoise saute aux yeux. Irvin Cardona, jusque-là incontournable cette saison, n’a même pas eu besoin d’entrer en jeu contre Amiens. Preuve d’un vivier de talents inépuisable dans les rangs des Verts, ce qui a inspiré à Omar Daf une sortie pleine d’ironie : “Saint-Étienne peut laisser Cardona ici en partant. Cela me rendrait beaucoup de services.”

Ce luxe, seuls les leaders du championnat peuvent se le permettre. Pendant que Cardona observait depuis la touche – après avoir marqué 2 buts et donné 2 passes en Ligue 2 sur ses six titularisations –, c’est Lucas Stassin qui a pris le relais. Son entrée a tout changé, signant le but qui a plié le match, confirmant sa montée en flèche et sa valeur spectaculaire : 18 millions d’euros sur le marché, soit bien plus que l’ensemble de l’effectif adverse.

Cette explosion de Stassin n’a rien d’un feu de paille. Sa progression place déjà le jeune belge parmi les grands espoirs européens. Pour preuve, sa statistique impressionnante en 2025 : 4 buts et 1 passe décisive en seulement 306 minutes. Sa trajectoire, évoquée aussi par d’autres clubs ambitieux, donne le ton du projet stéphanois.

Avec un banc où des joueurs comme Cardona patientent pendant que Stassin enchaîne les performances, Saint-Étienne affiche un visage conquérant digne des favoris pour la montée. L’écart se creuse semaine après semaine, et les regards commencent déjà à se tourner vers la suite, alors que son avenir durable à Saint-Étienne semble s’écrire sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard.

Amiens, la panne offensive qui inquiète Omar Daf

En face, la détresse offensive d’Amiens devient palpable. Les chiffres sont cruels : meilleure défense stéphanoise face à l’attaque la plus stérile à domicile (seulement 2 buts inscrits en quatre matchs à La Licorne). Les efforts et alternatives testées par Omar Daf n’ont pas permis de trouver le déclic.

La frustration monte dans le camp amiénois, où chaque match vire au casse-tête offensif. Malgré la détermination affichée par le staff, la réaction du coach témoigne d’un manque criant de solutions. Voir un Lucas Stassin, valorisé individuellement au-dessus de l’ensemble amiénois, ponctuer le score illustre ce déséquilibre de ressources et d’ambitions.

Dans ce contexte, l’écart entre les deux équipes se mesure autant sur le terrain qu’en coulisses. Pendant que Saint-Étienne rêve grand avec ses jeunes talents convoités – comme le montre l’intérêt du Stade Rennais pour Lucas Stassin –, Amiens doit trouver une nouvelle dynamique, sous peine de rester dans la zone rouge des offensives en panne.

Après ce choc, chacun repart avec des perspectives diamétralement opposées : d’un côté la confiance renouvelée chez les Verts ; de l’autre, l’urgence de rebond chez les Picards. C’est tout le contraste d’une Ligue 2 qui, déjà, sépare les clubs aux ambitions montantes des équipes en quête de solutions en attaque.

ASSELigue 2Mercato
#A la une#DÉCLARATIONS#TRANSFERTS

Les plus lus

Ousmane Dembélé brandissant son Ballon d'Or, lundi 22 septembre à Paris.
FC Barcelone...

PSG : Dembélé fricote avec le FC Barcelone

Par Bastien Aubert
Emerson (OM)
Ligue 1...

OM : un énorme tireur de coup-franc attend son heure dans le vestiaire 

Par Bastien Aubert
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Irvin Cardona (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Cardona laissé à un club de L2, il en rêve ! 

Par But ! Football Club
Benjamin Bourigeaud (Stade Rennais)
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais : Bourigeaud tombe sur les Rennais après le derby !

Par Bastien Aubert
Harry Kane (Bayern Munich)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Real Madrid torpille le dossier Harry Kane !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du match contre l'Atalanta.
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique parle Mercato et en remet une couche sur le Classico contre l’OM ! 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du derby contre Lille.
Ligue 1...

RC Lens : Sage annonce du lourd à Rennes, Rongier est aussi fixé !

Par Bastien Aubert
Joao Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland annonce un renfort de taille contre Guingamp

Par Bastien Aubert
Mathys Detourbet (Troyes)
Mercato...

OM Mercato : un buteur prometteur de Ligue 2 déjà visé pour janvier !

Par Bastien Aubert
La joie de Youssef El-Arabi après son but lors de Nantes-Rennes.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : on sait où El Arabi finira sa carrière

Par Bastien Aubert
La sortie ratée de Lucas Chevalier ayant entraîné le seul but d'OM-PSG.
PSG...

PSG : énorme coup dur pour Marquinhos ! 

Par Bastien Aubert
Sehrou Guirassy
Ligue 1...

Revue de presse : Strasbourg en plein chaos avant l’OM, un ex Rennais vers le FC Barcelone !

Par Raphaël Nouet
Wahbi Khazri est sans club
ASSE...

ASSE Mercato : Wahbi Khazri de retour dans son club de cœur ?

Par Bastien Aubert
Paulo Fonseca (OL)
Ligue 1...

OM : l’incroyable révélation de Benatia sur Fonseca et De Zerbi

Par Bastien Aubert
Marcus Rashford (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le PSG prépare une énorme offre pour Rashford ! 

Par Bastien Aubert
Jean-Louis Leca (RC Lens)
Mercato...

RC Lens Mercato : Leca a une nouvelle arme secrète pour dénicher de futurs cracks 

Par Bastien Aubert
Sergio Busquets
FC Barcelone...

FC Barcelone : une légende du club annonce sa retraite 

Par Bastien Aubert
Les Marseillais à la fête
Ligue 1...

OM : le groupe est tombé avec 4 absents à Strasbourg

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : Stassin se fait repérer avant Guingamp

Par Bastien Aubert
Martin Satriano (OL)
Ligue 1...

LOSC – OL : Pierre Ménès encense Giroud et nomme le maillon faible lyonnais 

Par Bastien Aubert
Ulisses Garcia (OM)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un latéral gauche inespéré pour oublier Ulisses Garcia (OM) ! 

Par Bastien Aubert
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Flick règle ses comptes au FC Barcelone, Raphinha out ?

Par Bastien Aubert
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique a déjà 3 cibles pour janvier 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet