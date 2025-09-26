Djaoui Cissé, milieu de terrain du Stade Rennais, vient de prolonger avec les Rouge et Noir.

Le Stade Rennais a annoncé ce vendredi la prolongation de contrat de son jeune milieu de terrain Djaoui Cissé. Jusque-là lié au club breton jusqu’en juin 2029, le joueur de 21 ans a désormais signé pour une saison supplémentaire, confirmant sa place dans l’effectif professionnel.

Arrivé à Rennes en 2019, Djaoui Cissé a découvert le monde professionnel en février dernier sous les ordres d’Habib Beye, lors d’une victoire 1-0 face à Strasbourg au Roazhon Park. Depuis ses débuts, le milieu de terrain a enchaîné les prestations convaincantes, portant son compteur à 20 apparitions toutes compétitions confondues. Talent très prometteur de l’entrejeu breton, il s’inscrit donc dans la durée sous le maillot rouge et noir.