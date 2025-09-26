Si Pierre Ekwah aurait résilié son contrat avec l’ASSE, le club stéphanois a tenu à démentir cette information.

C’est une bombe qui a éclaté ces dernières heures du côté de l’ASSE. En effet, comme l’a révélé Foot Mercato, Pierre Ekwah aurait résilié son contrat avec l’AS Saint-Étienne. Un statut de joueur libre depuis le 1er septembre, mais qui n’a évidemment pas été bien reçu par le club stéphanois, qui conteste fermement cette information.

L’ASSE dément

L’ASSE a tenu à préciser sa position en démentant les faits et en rappelant que le joueur reste sous contrat jusqu’en juin 2029. Comme rapporté par FM, le club a déclaré : « L’AS Saint-Étienne dément les informations parues ce jour. Pierre Ekwah est lié contractuellement au club jusqu’en 2029. Conformément au droit du travail et aux règlements sportifs applicables, l’ASSE n’a pas vocation à commenter plus avant un dossier individuel. Le club poursuit ses échanges avec le joueur et ses représentants dans un esprit de responsabilité et de respect des règles. »

De son côté, L’Équipe rapporte que c’est l’entourage d’Ekwah qui a récemment fait fuiter que le joueur avait rompu son contrat « pour juste cause » le 1er septembre, avant la fin du mercato, ce qui, selon son avocat, le rend libre de rejoindre n’importe quel club. Des discussions sont déjà en cours avec plusieurs équipes en Angleterre, Belgique et Italie. Pour appuyer sa position, l’avocat se réfère à l’arrêt Lassana Diarra rendu par la CJUE en 2024, qui avait invalidé certaines règles de transfert de la FIFA jugées contraires au droit européen, permettant à Diarra de reprendre sa carrière. L’affaire Ekwah reste donc à suivre, avec des enjeux sportifs et juridiques importants.