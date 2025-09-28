Il a livré son analyse sur la prestation du FC Nantes au Stadium

Après le match nul entre Toulouse et le FC Nantes (2-2), Luis Castro a exprimé sa frustration hier. « On mène deux fois au score. On aurait dû être un peu plus concentrés en début de seconde période mais j’ai aimé la mentalité de l’équipe : même à 2-2, on a gardé la même intensité et on a continué de vouloir aller chercher un peu plus. » Dans son analyse, Pierre Ménès a quant à lui regretté que le FCN n’ait pas réussi à réaliser un « hold up »…

Ménès a cru au hold up pour les Canaris.

« Les Nantais ont eu trois occasions de faire un hold up. Ils ont mené sur un but chanceux, ils ont mené une deuxième fois avec une tête de Leroux, deux buts sur lesquels Restes n’a pas été inoubliable, et après le penalty, Guirassy a eu une occasion de gagner le match dans le temps additionnel mais il a tiré au dessus. » Selon Ménès, le FCN ne méritait pas forcément de rafler la mise. « Toulouse a largement dominé. Pour Nantes c’est un bon point même s’il ne règle pas les problèmes dans le jeu. »