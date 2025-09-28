Avec un Yamal décisif, le FC Barcelone s’impose face à la Real Sociedad et passe leader
OL : le coup de gueule de Corentin Tolisso malgré la victoire face au LOSC

OL : le coup de gueule de Corentin Tolisso malgré la victoire face au LOSC
William Tertrin
28 septembre 2025

La réaction de Corentin Tolisso après la victoire poussive de l’OL face au LOSC.

L’Olympique Lyonnais a signé un précieux succès ce dimanche sur la pelouse de Lille (0-1, notes des Gones ici), lors du choc de la 6e journée de Ligue 1. Grâce à un but de Tyler Morton, les Gones repartent du Nord avec trois points qui leur permettent de rejoindre le PSG en tête du classement.

Pourtant, la soirée a été loin d’être maîtrisée pour les hommes de Pierre Sage. Face à un LOSC dominateur mais inefficace dans le dernier geste, l’OL a souffert jusqu’au bout. À l’issue de la rencontre, Corentin Tolisso a livré une analyse lucide sur beIN Sports. Le milieu lyonnais, satisfait du résultat, a tenu à rappeler que la manière laissait encore à désirer.

« On ne peut pas souffrir comme ça à tous les matchs »

« On va retenir les 15 points et la victoire de ce soir. Dans la manière, il y a beaucoup de choses à analyser parce que c’est très insuffisant. On ne peut pas se satisfaire de ça. On est content d’avoir 15 points mais dans le jeu, il faut faire plus et mieux. Il faut se remettre au travail. On ne peut pas souffrir comme ça à tous les matchs. Défensivement on est présents, on a de bonnes bases. Il y a des bonnes choses mais on ne pourra pas défendre comme ça à tous les matchs. On a une occasion aujourd’hui, c’est trop peu. »

Un avertissement clair de la part du champion du Monde, qui souligne que malgré la solidité défensive et l’efficacité clinique de son équipe, Lyon devra rapidement hausser son niveau de jeu s’il veut rester dans la course aux premières places.

