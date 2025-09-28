Ligue 1 : l’OL s’en sort très bien face au LOSC et revient à la hauteur du PSG

Ce dimanche, l’OL a réalisé un petit hold-up face au LOSC, et revient ainsi à la hauteur du PSG au classement. Résumé.

Dès la 13e minute, après une récupération de Malick Fofana, Tagliafico centrait parfaitement pour Tyler Morton, qui plaçait une tête croisée victorieuse entre Mandi et Verdonk : l’OL menait 0-1. Mais Lille réagissait. À la 18e, Correia trouvait Giroud, qui déviait pour Mukau. Seul face au but, ce dernier tirait à bout portant, mais Greif déviait de l’épaule avant que l’arbitre ne sanctionne une charge de Giroud sur le gardien.

Un quart d’heure plus tard, à la 29e, un moment litigieux animait la surface lyonnaise. Haraldsson tombait, mais l’arbitre M. Vernice revenait finalement à une faute initiale de l’Islandais sur Tessmann : pas de penalty pour le LOSC.

En seconde période, Lille repartait avec plus d’intensité. À la 66e, Haraldsson était trouvé en retrait par Verdonk et reprenait du plat du pied, mais son tir passait de peu à côté du poteau gauche de Greif. Trois minutes plus tard (69’), dans une action confuse, Fernandez-Pardo centrait, Giroud voyait sa tentative contrée et Correia, totalement seul, frappait au-dessus. Incroyable raté.

La pression lilloise s’accentuait dans le dernier quart d’heure. À la 90e, Sarhaoui déclenchait une frappe croisée puissante, mais Greif réalisait une parade décisive. Quelques instants après (90’+4), Fernandez-Pardo débordait encore sur son aile et servait Igamane, dont la tête décroisée ne trouvait pas le cadre. À la 90’+6, Bentaleb tentait sa chance d’un enroulé à l’entrée de la surface, mais son ballon fuyait le poteau.

Avec cette défaite, le LOSC (6e, 10 points) enchaîne un deuxième revers de suite en championnat, et devra se remettre à l’endroit jeudi face à Rome en Ligue Europa. De son côté, l’OL grimpe à la 2e place, à égalité avec le PSG (15 points), et affrontera Salzbourg jeudi en C3.