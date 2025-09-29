Le FC Barcelone et Lamine Yamal éclipsent totalement le Real Madrid
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM, FC Nantes, RC Lens, OL : ils sont dans l’équipe type de la 6e journée de L1

Dominik Greif dégageant le ballon devant Olivier Giroud lors de Lille-Lyon.
Raphaël Nouet
29 septembre 2025

Comme après chaque journée de Ligue 1, L’Equipe a publié son onze idéal. On y trouve deux Marseillais, deux Lyonnais, autant de Lensois et un Nantais.

La 6e journée de Ligue 1 s’est clôturée dimanche soir par un match nul héroïque du RC Lens sur la pelouse du Stade Rennais (0-0), où les Sang et Or se sont retrouvés à dix dès la première minute de jeu. Cela fait des Sang et Or la meilleure équipe à la moyenne aux notes de L’Equipe (6,8). Pierre Sage est l’entraîneur de ce onze idéal avec une note de 8 et deux de ses joueurs, le défenseur Baidoo (7) et le milieu Sangaré (8), figurent dedans. Il y en a même un troisième puisque Labeau Lascary (7), prêté à Brest cette saison, est sous contrat avec le Racing. L’ailier a marqué ce week-end contre Angers… où il aurait devait initialement être prêté !

Greif a marqué les esprits avec l’OL

On trouve également deux Lyonnais, Greif (8) et Tagliafico (7). Le gardien des Gones a été impérial à Lille (1-0), dans une rencontre largement dominée par les Dogues. Autre club plaçant deux de ses joueurs, l’OM : Murillo (7), buteur à la dernière minute à Strasbourg (2-1), est aligné dans le couloir droit de la défense alors qu’Hojbjerg (7) figure un cran plus haut pour sa grosse performance à la Meinau. Enfin, on trouve le Nantais Lepenant (7), passeur décisif sur le deuxième but des siens à Toulouse (2-2) samedi.

Le onze idéal de la 6e journée, selon L’Equipe, est le suivant : Greif (OL, 8) – Murillo (OM, 7), Baidoo (RC Lens, 7), Diaz (Brest, 7), Tagliafico (OL, 7) – Lepenant (FC Nantes, 7), Hojbjerg (OM, 7), Sangaré (RC Lens, 8) – Dönnum (TFC, 7), Ajorque (Brest, 7), Labeau Lascary (Brest, 7).

FC NantesLigue 1OLOMRC Lens
#A la une

Les plus lus

Robert Lewandowski célébrant son but lors de FC Barcelone-Real Sociedad avec Lamine Yamal.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone et Lamine Yamal éclipsent totalement le Real Madrid

Par Raphaël Nouet
Dominik Greif dégageant le ballon devant Olivier Giroud lors de Lille-Lyon.
FC Nantes...

OM, FC Nantes, RC Lens, OL : ils sont dans l’équipe type de la 6e journée de L1

Par Raphaël Nouet
Djylian N'Guessan reprenant un ballon de la tête lors d'un match amical de l'ASSE cet été.
ASSE...

ASSE Mercato : un club de L1 a fait une offre énorme pour N’Guessan !

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi avec, en fond, un drapeau en hommage à Bernard Tapie.
Ligue 1...

OM : Roberto De Zerbi s’est trouvé un point commun avec.. Bernard Tapie !

Par Raphaël Nouet
Florian Thauvin célébrant le match nul à Rennes avec les supporters du RC Lens.
Equipe de France...

RC Lens : Thauvin interpelle Deschamps pour un retour chez les Bleus !

Par Raphaël Nouet
Martim Fernandes lors du match amical du FC Porto face à l'Atlético Madrid cet été.
Mercato...

PSG Mercato : 3 recrues cet hiver, dont un remplaçant à Hakimi !

Par Raphaël Nouet
Habib Beye encourageant ses joueurs le long de la ligne de touche contre Lens.
Ligue 1...

Stade Rennais – RC Lens : Beye bientôt débarqué, son remplaçant déjà trouvé ?

Par Raphaël Nouet
ASSE : Tanguy Ahile répond aux supporters des Verts après sa célébration
ASSE...

ASSE : Tanguy Ahile répond aux supporters des Verts après sa célébration

Par William Tertrin
RC Lens : Robin Risser détaille son arrêt XXL face au Stade Rennais
Ligue 1...

RC Lens : Robin Risser détaille son arrêt XXL face au Stade Rennais

Par William Tertrin
La famille Yamal à Paris
Compétitions...

FC Barcelone : le père de Lamine Yamal veut éjecter Nicki Nicole !

Par Bastien Aubert
FC Nantes : les Canaris craignent un terrible coup dur pour Johann Lepenant
FC Nantes...

FC Nantes : les Canaris craignent un terrible coup dur pour Johann Lepenant

Par William Tertrin
Ousmane Dembélé lors de PSG-Angers.
Ligue 1...

Le PSG a pris une décision pour accélérer le retour d’Ousmane Dembélé

Par William Tertrin
RC Lens : Thauvin s’est régalé face au Stade Rennais… même en infériorité numérique !
Ligue 1...

RC Lens : Thauvin s’est régalé face au Stade Rennais… même en infériorité numérique !

Par William Tertrin
Le RC Lens, réduit à dix, tient tête au Stade Rennais et peut avoir de gros regrets… les notes des Sang et Or
Ligue 1...

Le RC Lens, réduit à dix, tient tête au Stade Rennais et peut avoir de gros regrets… les notes des Sang et Or

Par William Tertrin
PSG : Luis Enrique rend un bel hommage à Cristiano Ronaldo
International...

PSG : Luis Enrique rend un bel hommage à Cristiano Ronaldo

Par Laurent Hess
Real Madrid : un seul Merengue épargné après le naufrage contre l’Atlético
Liga...

Real Madrid : un seul Merengue épargné après le naufrage contre l’Atlético

Par Laurent Hess
PSG : Luis Enrique conquis par Zabarnyi
PSG...

PSG : Luis Enrique conquis par Zabarnyi

Par Laurent Hess
Montpellier – ASSE : Zoumana Camara annonce la couleur aux Verts
ASSE...

Montpellier – ASSE : Zoumana Camara annonce la couleur aux Verts

Par Laurent Hess
Avec un Yamal décisif, le FC Barcelone s’impose face à la Real Sociedad et passe leader
FC Barcelone...

Avec un Yamal décisif, le FC Barcelone s’impose face à la Real Sociedad et passe leader

Par William Tertrin
LOSC – OL : Bruno Genesio et Olivier Létang déglinguent l’arbitrage
Ligue 1...

LOSC – OL : Bruno Genesio et Olivier Létang déglinguent l’arbitrage

Par William Tertrin
LOSC : les Dogues ont brisé une incroyable série face à l’OL
Ligue 1...

LOSC : les Dogues ont brisé une incroyable série face à l’OL

Par William Tertrin
Stade Rennais – RC Lens : les compos d’Habib Beye et de Pierre Sage sont connues
Ligue 1...

Stade Rennais – RC Lens : les compos d’Habib Beye et de Pierre Sage sont connues

Par William Tertrin
OL : le coup de gueule de Corentin Tolisso malgré la victoire face au LOSC
Ligue 1...

OL : le coup de gueule de Corentin Tolisso malgré la victoire face au LOSC

Par William Tertrin
Tyler Morton, le héros lyonnais de LOSC - OL.
Ligue 1...

Un OL solide s’offre le LOSC, les notes des Gones

Par Alexandre Corboz

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet