Comme après chaque journée de Ligue 1, L’Equipe a publié son onze idéal. On y trouve deux Marseillais, deux Lyonnais, autant de Lensois et un Nantais.

La 6e journée de Ligue 1 s’est clôturée dimanche soir par un match nul héroïque du RC Lens sur la pelouse du Stade Rennais (0-0), où les Sang et Or se sont retrouvés à dix dès la première minute de jeu. Cela fait des Sang et Or la meilleure équipe à la moyenne aux notes de L’Equipe (6,8). Pierre Sage est l’entraîneur de ce onze idéal avec une note de 8 et deux de ses joueurs, le défenseur Baidoo (7) et le milieu Sangaré (8), figurent dedans. Il y en a même un troisième puisque Labeau Lascary (7), prêté à Brest cette saison, est sous contrat avec le Racing. L’ailier a marqué ce week-end contre Angers… où il aurait devait initialement être prêté !

Greif a marqué les esprits avec l’OL

On trouve également deux Lyonnais, Greif (8) et Tagliafico (7). Le gardien des Gones a été impérial à Lille (1-0), dans une rencontre largement dominée par les Dogues. Autre club plaçant deux de ses joueurs, l’OM : Murillo (7), buteur à la dernière minute à Strasbourg (2-1), est aligné dans le couloir droit de la défense alors qu’Hojbjerg (7) figure un cran plus haut pour sa grosse performance à la Meinau. Enfin, on trouve le Nantais Lepenant (7), passeur décisif sur le deuxième but des siens à Toulouse (2-2) samedi.

Le onze idéal de la 6e journée, selon L’Equipe, est le suivant : Greif (OL, 8) – Murillo (OM, 7), Baidoo (RC Lens, 7), Diaz (Brest, 7), Tagliafico (OL, 7) – Lepenant (FC Nantes, 7), Hojbjerg (OM, 7), Sangaré (RC Lens, 8) – Dönnum (TFC, 7), Ajorque (Brest, 7), Labeau Lascary (Brest, 7).