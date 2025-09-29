Dimanche à Lille (1-0), l’OL a engrangé son 42e point depuis que Paulo Fonseca en est l’entraîneur, c’est-à-dire depuis février. Sur la période, seul le PSG a fait mieux.

Comme l’a expliqué Jorge Maciel après le coup de sifflet final, l’OL aurait certainement perdu son match à Lille la saison dernière. Mais, grâce à un état d’esprit retrouvé, à une solidarité et une abnégation de tous les instants, les Gones se sont imposés hier à la Decathlon Arena (1-0), malgré une grosse domination des Dogues. Ce succès leur a permis de retrouver la 2e place du classement derrière le PSG. Et, mine de rien, c’est la vraie place de l’OL depuis que Paulo Fonseca en est l’entraîner !

42 points depuis février, 2e total de Ligue 1

Le site de statistiques Opta révèle qu’en 21 matches de Ligue 1 depuis que Paulo Fonseca est arrivé sur le banc, le 31 janvier 2025, l’OL a engrangé 42 points (14 victoires, 7 défaites). Sur la période, seul le PSG a fait mieux (52). L’OM est juste derrière avec 41 points (13 victoires, 1 nul, 7 défaites). Ce qui tend à confirmer que l’Olympique Lyonnais version Fonseca peut prétendre à une place sur le podium en fin de saison. Et que l’entraîneur portugais, après avoir fait du très bon travail à Lille, a une méthode qui porte ses fruits, même s’il y a eu un couac à Milan.

Le plus dur va être de supporter l’enchaînement Ligue 1-Europa League avec un effectif restreint. Et de croiser les doigts pour ne pas que Malick Fofana soit blessé ou vendu en janvier…