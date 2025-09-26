L’ASSE sort du silence et lâche ses vérités sur le dossier Pierre Ekwah
OL : ce flop lyonnais brise le silence après sa saison gâchée

OL : ce flop lyonnais brise le silence après sa saison gâchée
William Tertrin
26 septembre 2025

Après un passage éphémère à l’OL, Warmed Omari, prêté à Hambourg par le Stade Rennais, est revenu sur son expérience mitigée à Lyon.

Prêté la saison dernière à l’OL par le Stade Rennais, Warmed Omari, actuellement à Hambourg, est revenu sur sa saison délicate passée à Lyon. Peu utilisé (4 matchs joués), le défenseur central n’en a pas moins gardé un regard lucide et constructif sur son expérience.

« Bien sûr. J’ai été déçu de ne pas avoir joué à l’OL, mais je me sens bien à Hambourg », a confié Omari pour Foot Mercato. Le club rhodanien avait une valeur toute particulière pour lui : « Lyon est un club avec lequel j’ai grandi parce que j’avais été un très grand supporter de l’OL quand j’étais plus jeune. Le fait d’avoir pu être dans ce club l’année dernière, c’était une opportunité pour moi et ma famille. On avait tous été des supporters de l’OL. J’étais heureux de les avoir rendus fiers. »

« Je ne me suis pas senti trahi »

Pour autant, la saison n’a pas répondu à ses attentes : « Mais tout a été gâché. Je n’ai pas joué comme je l’aurais voulu. Bien sûr, j’ai été déçu. Mais je ne me suis pas senti trahi. Le football est comme ça. Souvent, tout ne se passe pas comme prévu. Parfois, il n’y a pas d’explications. Tant que je suis resté fidèle à mes valeurs et que je n’ai pas changé, ça m’a convenu. Ça devait se passer comme ça. C’était une leçon et je l’ai prise plutôt comme ça. Je n’ai pas voulu voir autre chose. L’aspect trahison, c’est quelque chose que j’ai enlevé de ma tête. »

« C’est comme ça le football. C’est comme ça que je l’expliquerais », a ajouté Omari. « Il y a peut-être eu des choses qui se sont passées plus haut et qu’on n’a pas contrôlées. En tout cas, sur ce que j’ai pu contrôler sur le terrain, j’ai fait de mon mieux. Je pense que je n’ai rien à regretter à Lyon. Mes coéquipiers ont été assez contents de ce que j’ai pu apporter durant la saison, de comment j’ai pu être en tant qu’être humain. J’ai appris beaucoup de choses. J’ai été entouré de joueurs expérimentés et j’ai pu apprendre beaucoup des joueurs là-bas. Je n’ai pas joué mais il y a eu peut-être d’autres choses à apprendre cette saison-là et je pense que ça me fera du bien pour la suite de ma carrière. »

Un bel hommage à Paulo Fonseca

Omari est également revenu sur son rapport avec Paulo Fonseca, actuel coach lyonnais : « Mes relations avec le coach et son staff ont été plutôt bonnes. Il n’y a eu rien de plus. Quand ils sont arrivés, ils m’ont parlé et m’ont expliqué la situation. Moi, je leur ai expliqué la mienne. On a eu une discussion. Et quand on a une discussion, c’est beaucoup plus simple à accepter. Dans ma tête, j’ai été beaucoup plus serein. Une fois qu’on a eu cette discussion-là, qu’il m’a dit ce qu’il pensait et comment il voyait les choses pour la fin de la saison, j’ai été plus tranquille et j’ai pu m’entraîner avec sérénité. »

Il a conclu en rendant hommage au coach : « Paulo Fonseca est un grand homme. Il l’a démontré encore aujourd’hui avec ce qu’il fait à Lyon. C’est un très bon coach et il sait comment mener un groupe et emmener des hommes avec lui. Mes anciens coéquipiers ont été contents d’avoir un coach comme lui cette saison. J’espère qu’ils vont faire de grandes choses. »

