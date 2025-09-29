Christophe Dugarry comprend que le Stade Rennais puisse songer à se séparer d’Habib Beye…

Auteur d’un très gros recrutement cet été, le Stade Rennais connaît un début de saison plutôt décevant. Tout avait pourtant bien commencé avec cette victoire à la dernière minute contre l’OM (1-0), à dix contre onze, mais il n’y a pas eu de confirmation et les Rouge et Noir restent sur deux nuls assez décevants dans leur derby contre Nantes (2-2) et face à Lens (0-0).

« Je suis un pro-Habib Beye, mais… »

Dès la fin du match contre le RCL, dimanche soir, Mohamed Toubache-Ter a ressorti un tweet datant de mai dans lequel un haut dirigeant rennais lui avait dit qu’Habib Beye sauterait en octobre ou novembre. L’avenir d’Habib Beye semble donc s’inscrire en pointillés et Christophe Dugarry n’a pas vraiment soutenu l’ancien marseillais ce lundi soir, sur RMC. « Je suis un pro-Habib Beye, mais il y a la réalité du terrain et en L1, il faut que ça aille plus vite, a-t-il glissé. Il a un ego important, il a insisté pour être dans le grand bain donc la pression sur lui est décuplée, mais pour l’instant, je dois reconnaître que c’est insuffisant ».