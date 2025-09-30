ASSE Mercato : Ekwah veut filer à l’écossaise !

Pierre Ekwah aurait été proposé en Ecosse, lui qui estime ne plus être sous contrat à l’ASSE.

Le feuilleton Pierre Ekwah se poursuit. Refusant de rejoindre l’ASSE après la levée de son option d’achat, le milieu de terrain a rompu son contrat de façon unilatérale, ce que dément l’ASSE, qui soutient qu’il est toujours sous contrat jusqu’en 2029.

Ekwah proposé au Celtic et aux Rangers

L’imbroglio est total et le litige risque de se terminer devant les tribunaux. Mais dans ce contexte, Ekwah cherche un nouveau club et selon le journaliste écossais Mark Hendry, spécialiste des transferts, il vient d’être proposé aux deux clubs de Glasgow, le Celtic et les Rangers. Qui seraient en phase de réflexion. To be continued…