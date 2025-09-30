Le milieu de terrain a dépanné à gauche à Toulouse. Une solution viable pour Luis Castro ?

Nicolas Cozza en difficulté, Luis Castro avait décidé d’aligner Louis Leroux au poste de latéral gauche le week-end dernier à Toulouse (2-2). Ce n’était pas vraiment une première pour le milieu de terrain, qui avait déjà dépanné à ce poste la saison passée avec Antoine Kombouaré. Mais selon Tribune Nantaise, il n’est pas exclu que Castro renouvelle l’expérience.

Leroux intéressant à gauche

Le site dédié aux Canaris estime que Leroux, qui avait aussi occupé le poste en Youth League avec les U19, a eu peu de déchet et qu’il apporte plus offensivement que Cozza. « Face à Toulouse, Louis Leroux a montré les mêmes difficultés que Nicolas Cozza sur l’aspect défensif, surtout face à un Aron Donnum de gala, samedi. Néanmoins, sur l’aspect technique et dans les relances, le côté gauche n’a jamais été aussi bien exploité depuis le début de saison. Des passes précises sous pression dans le bon espace, avec peu de déchets (85 % de passes réussies). On le sent limite plus à l’aise techniquement sur le côté que dans l’axe. Avec un Amian plus défensif à l’opposé, cela peut faire du bien d’avoir un latéral gauche plus offensif. Et même buteur, bien que ce soit sur un coup de pied arrêté. » Luis Castro tranchera.