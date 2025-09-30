FC Nantes Mercato : un ancien Canari en est feu !

Parti de Nantes cet été, Sorba Thomas cartonne en ce début de saison.

En Angleterre, Stoke City est 3e de Championship à l’issue de la septième journée. Et ce week-end, Stoke a encore été porté par Sorba Thomas. L’ancien joueur du FC Nantes a permis à son équipe d’arracher un point en égalisant contre Norwich City (1-1).

3 buts et 3 passes décisives pour Thomas en Championship

L’attaquant gallois totalise déjà 3 buts et 3 passes décisives cette saison, en 7 matches. L’ailier de 26 ans n’avait pas été à pareille fête la saison dernière au FC Nantes où il n’avait inscrit qu’1 but (3 passes décisives) en 27 matches de Ligue 1.