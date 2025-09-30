PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de ses joueurs et alerte sur la menace principale du Barça
Montpellier – ASSE : une très mauvaise nouvelle tombe pour les Verts

Montpellier – ASSE : une très mauvaise nouvelle tombe pour les Verts
William Tertrin
30 septembre 2025

Samedi à Montpellier, les supporters de l’ASSE ne seront pas les bienvenus.

À l’occasion de la neuvième journée de Ligue 2 ce samedi entre Montpellier et l’ASSE, les travées du stade de la Mosson ne compteront aucun supporter des Verts. La décision émane d’un arrêté ministériel signé par le Ministre démissionnaire de l’Intérieur, Bruno Retailleau.

Une décision qui s’appuie sur plusieurs arguments : usage répété de fumigènes par certains groupes, tensions historiques entre ultras montpelliérains et stéphanois, et antécédents d’incidents aux abords des stades. Les comportements des supporters du MHSC sont également cités dans l’arrêté comme éléments aggravants.

Deux matchs chauds la saison dernière

Le document, publié lundi, fixe le cadre précis de la mesure : « Le samedi 4 octobre 2025 de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Association sportive de Saint-Étienne ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département de la Loire, d’une part, et la commune de Montpellier (Hérault), d’autre part. »

On se rappelle que les deux derniers matchs entre Stéphanois et Montpelliérains étaient particulièrement chauds la saison dernière. Lors du match aller dans le Chaudron, une bagarre avait éclaté entre supporters des deux clubs, et les 300 supporters du MHSC avaient été renvoyés chez eux. Au retour à la Mosson, le match avait été arrêté définitivement au bout de 63 minutes, après que les ultras montpelliérains aient fait part de leur mécontentement en lançant sur la pelouse des fumigènes, dont un qui a touché un stadier.


ASSE Ligue 2
