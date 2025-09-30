L’ASSE a réagi après avoir pris connaissance de la vidéo d’un individu ayant adopté un comportement raciste lors du match contre Guingamp.

Lors de ASSE-Guingamp (2-3), une vidéo montrant un supporter stéphanois adoptant un comportement raciste depuis le Kop Nord a circulé sur les réseaux sociaux, suscitant l’indignation. Ce mardi, l’AS Saint-Étienne a réagi avec fermeté.

Dans un communiqué officiel, le club a indiqué avoir pris connaissance du comportement de la personne présente dans le stade, qu’il ne considère pas comme un véritable supporter. Le club a précisé que l’individu en question a rapidement été identifié. Une procédure d’interdiction commerciale de stade de 18 mois a été engagée, correspondant à la durée maximale autorisée, et une plainte a été déposée.

L’ASSE rappelle également sa politique de tolérance zéro sur les réseaux sociaux, signalant tout commentaire discriminant aux plateformes et bloquant systématiquement leurs auteurs. Le club stéphanois a conclu son communiqué en réaffirmant son engagement : « créer, sur le terrain et en dehors, en ligne comme dans la société, des espaces sans haine ni discrimination, fidèles aux valeurs du club ».

Le communiqué de l’ASSE

« L’AS Saint-Étienne a pris connaissance à l’issue de la rencontre face à Guingamp samedi dernier du comportement raciste d’une personne que le club ne peut qualifier de supporter.

L’AS Saint-Étienne condamne cet acte intolérable et a rapidement identifié l’individu. Le club a lancé une procédure d’interdiction commerciale de stade de 18 mois, la durée maximale autorisée, et une plainte a été déposée.

Par ailleurs et conformément à sa politique de tolérance zéro sur les réseaux sociaux, l’AS Saint-Étienne continue de signaler aux plateformes tout commentaire discriminant et de bloquer ses auteurs.

L’AS Saint-Étienne réaffirme son engagement total pour créer, sur le terrain et en dehors, en ligne comme dans la société, des espaces sans haine ni discrimination, fidèles aux valeurs du club ».