Détesté à l’OL, John Textor commence également à l’être à Botafogo, où la patience des supporters a été mise à rude épreuve.

John Textor est devenu persona non grata à l’Olympique Lyonnais durant l’été, quand son plan pour redresser financièrement le club a été retoqué par la DNCG, qui a prononcé une rétrogradation. Il est alors apparu évident que l’homme d’affaires américain ne fonctionnait qu’aux promesses et que rien de concret ne sortait de sa gestion. Fort heureusement, il a été écarté au profit de Michele Kang, qui a remis de l’ordre dans les comptes. Textor, lui, a été prié de se concentrer sur Botafogo, où il avait encore une certaine cote.

« Clown et escroc »

Sauf que celle-ci s’est effondrée depuis le début de l’année, au gré des mauvais résultats. Devenu champion du Brésil et d’Amérique du Sud en 2024, le club carioca a dû vendre ses meilleurs joueurs en janvier 2025 et l’été suivant pour épurer ses comptes mais aussi renflouer les caisses de l’OL. Textor avait promis qu’une partie de l’argent servirait à renforcer l’équipe mais il n’a pas tenu parole. En conséquence, Botafogo a été éliminé ou distancé dans toutes les compétitions, si bien qu’il se prépare à une année blanche.

Après une énième défaite contre Fluminense (0-2), dimanche, les supporters de Botafogo ont accroché des banderoles vindicatives aux grilles du stade Nilton Santos. Sur l’une d’elles, on pouvait lire « Clown and swindler », soit « clown et escroc ». Les supporters lyonnais n’auraient pas dit mieux !