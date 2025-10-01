Joueur du PSG de 2011 à 2013, Kevin Gameiro a été sollicité plusieurs fois par l’OM, sans jamais donner suite.

Devenu consultant après avoir raccroché les crampons en mars dernier, Kevin Gameiro s’est confié sur une piste qui aurait pu redessiner la fin de sa carrière : un transfert à l’Olympique de Marseille. L’ancien attaquant, passé par Strasbourg, Lorient, le PSG puis l’Espagne, a reconnu que le club phocéen était revenu à la charge « plusieurs fois ».

Gameiro contacté plusieurs fois

Dans l’émission Late Football Club sur Canal+ Foot, l’ancien international français (13 sélections) a clarifié les raisons de ses refus : « Non, ce n’était pas possible », a-t-il assuré d’entrée, confirmant qu’il avait bel et bien été sollicité : « Si on m’a contacté ? Oui, plusieurs fois. La dernière fois, c’était avant mon retour à Strasbourg. »

À ce moment-là, le Racing n’était même pas encore dans l’équation. Pourtant, le choix était déjà fait. « Ce n’est même pas que Strasbourg l’emporte, parce qu’à ce moment-là, je n’avais même pas encore Strasbourg. Du coup, c’est un choix familial et de cœur qui m’a fait refuser l’OM. »

« À 34 ans, tu as peut-être pas envie de toute cette pression »

Deux éléments ont pesé particulièrement lourd : son passé au PSG, rival historique de Marseille, et sa vie de famille. « En partie parce que j’ai joué à Paris, et aussi parce que j’avais mes enfants. Je pensais à eux, et je sais que c’est un contexte particulier. Et à 34 ans, tu as peut-être pas envie de toute cette pression. »

Un discours sincère qui éclaire la fin de carrière de Gameiro, fidèle à son attachement au RCSA, son club formateur, et soucieux de protéger ses proches d’un environnement qu’il jugeait trop pesant.