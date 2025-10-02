Mickaël Nadé, défenseur central de l’ASSE, n’a pas voulu tirer la sonnette d’alarme malgré la récente défaite contre Guingamp.

Après la défaite à domicile contre Guingamp samedi dernier (2-3), Mickaël Nadé a pris la parole au micro de l’ASSE, dans une vidéo publiée sur YouTube. Le défenseur stéphanois, malgré la frustration, a voulu garder l’esprit tourné vers l’avenir et la suite du championnat.

Pas le feu pour Nadé

« Bien-sûr, on est frustrés après ce match à la maison. On voulait gagner ce soir mais il n’y a pas le feu, on reste deuxièmes », a reconnu Nadé. Pour lui, le travail doit continuer : « On va essayer de bosser pour reprendre la première place du classement de Ligue 2. »

Le joueur a analysé la rencontre en mettant en avant un manque d’agressivité sur le terrain : « Je pense qu’il nous a manqué un peu d’agressivité. On avait la maîtrise du ballon mais on sait que face à un bloc bas, c’est très dur. » Concernant la difficulté à créer des opportunités, Nadé a insisté sur la responsabilité collective : « C’est à nous de trouver le décalage mais on ne l’a pas trouvé. Et on s’est fait punir. »

Gagner à Montpellier

Malgré la défaite, le défenseur voit l’énergie de son équipe comme un point positif : « Bien-sûr qu’il y avait de l’énergie et de l’envie, on sait qu’on peut marquer à n’importe quel moment mais le plus dur, c’est de ne pas prendre de buts dans nos temps forts et c’est aussi de marquer dans nos temps forts. »

Avant la trêve internationale, l’équipe se prépare déjà pour un déplacement difficile : « Il reste un dernier match avant la trêve internationale, on va aller à Montpellier, on sait que ça va être un match compliqué. C’est à nous de relever la tête et de gagner ce match. »

Propos retranscrits par EVECT.