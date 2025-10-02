Sorti sur blessure face à l’Ajax, Facundo Medina a rechuté. Mais il ne se décourage pas.

L’Olympique de Marseille a annoncé mercredi un terrible coup dur pour son effectif. Lors de la large victoire 5-0 contre l’Ajax Amsterdam, hier soir, le défenseur argentin Facundo Medina a été victime d’une entorse de la cheville droite. Selon le communiqué officiel du club, le joueur sera éloigné des terrains environ deux mois, une absence qui pourrait peser lourd dans la défense olympienne. Déjà blessé à la cheville en début de saison, l’ancien du RC Lens était bien revenu, mais a malheureusement rechuté.

Medina veut revenir plus fort

« Blessé lors de la rencontre face à l’Ajax Amsterdam, hier soir, Facundo Medina souffre d’une entorse de la cheville droite et sera éloigné des terrains près de deux mois. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Facundo et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains ». Malgré ce coup d’arrêt, Facundo Medina a tenu à rassurer les supporters via son compte Instagram. « Vous pouvez compter sur moi pour revenir encore plus fort […] ALLEZ l’OM », a écrit le défenseur. Pas abattu, Medina !