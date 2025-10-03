Adi Hütter a vendu la mèche…

Ces dernières semaines, la rééducation de Paul Pogba a franchi un cap. Après la fin d’une suspension de dix-huit mois, le milieu de terrain a multiplié les séances avec l’effectif monégasque. Si son retour sur le rectangle vert se faisait attendre, l’ancien milieu de la Juventus n’a jamais lâché prise. Sur les vidéos partagées par le club, on le voit rayonnant à l’entraînement collectif, signe d’un moral solide et d’une réelle volonté de rejouer vite.

Pogba devrait débuter contre Angers

En conférence de presse, Adi Hütter n’a pas caché sa satisfaction, ce vendredi : « Paul en fait de plus en plus avec l’équipe, mais il a encore besoin de temps ». Le technicien autrichien a expliqué qu’il envisage d’inclure Pogba dans le groupe pour la rencontre contre Angers, juste après la trêve internationale du 18 octobre. Il précise que le staff analysera au fil des jours la capacité de Pogba à encaisser les contacts et les duels, étape-clé du processus de reprise. La prudence reste donc de mise, mais la stratégie se veut claire : une réintégration mesurée pour ne pas brûler les étapes. Si tout se passe bien, Pogba pourrait disputer 15 à 20 minutes face à Angers, a laissé entendre son coach. «Paul est déjà dans le vestiaire, même s’il ne porte pas de maillot. Il était là avec nous dans le vestiaire lors des derniers matches, à nous encourager, à donner des conseils pour les jeunes, qui apprécient avoir auprès d’eux un joueur qui a tout gagné. Il nous encourage déjà beaucoup. Jouer avec le groupe Elite ? On y réfléchit aussi. Ça peut être une solution, mais on parle de Paul Pogba. Vous connaissez le calendrier, on aura beaucoup de matches après la trêve internationale, on va voir ce qu’on va choisir. C’est dans ma tête, pour savoir comment on peut augmenter sa charge de travail, en le faisant peut-être jouer 15 ou 20 minutes à Angers.»