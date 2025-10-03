Jérôme Rothen ne comprend pas la gestion d’Amine Gouiri à l’OM…

À la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du FC Metz, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. L’entraîneur marseillais a notamment été questionné sur Amine Gouiri, mais il n’a pas voulu entrer dans le débat sur son efficacité. « Vous vous posez trop de questions sur Gouiri. C’est un joueur fort, serein. Il a des caractéristiques différentes d’Aubameyang ou de Robinio Vaz. Il aime jouer et faire jouer les autres, ce n’est pas un buteur à 30 buts. Mais contre le PSG ou Strasbourg, il a montré qu’il savait aussi défendre. Cette saison, il ne faut pas raisonner en titulaire/remplaçant. Un match se gagne aussi avec les entrants », a expliqué De Zerbi.

Des explications qui ne semblent pas avoir convaincu Jérôme Rothen. En effet, sur RMC, l’ancien parisien a reproché à De Zerbi sa gestion de l’ancien lyonnais. « Si les Marseillais sont aujourd’hui en Ligue des champions, c’est grâce à lui. Il avait redynamisé l’attaque. Je suis très surpris de voir comment De Zerbi le gère. J’ai l’impression que c’est devenu un supersub voire un poids pour le vestiaire », a réagi Rothen. Qui a ajouté : « D’un seul coup Gouiri a disparu. Il n’était pas là à Lyon quand l’OM perd et c’était catastrophique. Derrière son temps de jeu c’est un coup je joue un coup je suis remplaçant et quand je joue je suis remplacé à l’heure de jeu. Il n’est pas titulaire en Ligue des champions, c’est un signe, même si les résultats donnent raison à De Zerbi. En l’espace de trois mois, ça va vite le foot ! Si Gouiri a de la peine, s’il n’est plus en confiance, c’est de la faute des dirigeants marseillais, à eux de le remettre en scelle. Ce qu’il a fait pendant 4 mois à l’OM, je ne l’oublie pas, mais eux, ils sont vite passés à autre chose »