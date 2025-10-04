Accusé de viol, l’ancien 3e gardien de l’ASSE Baptiste Valette sera jugé début décembre.

Passé par l’ASSE, Montpellier, Nancy, Cholet, Sochaux et Nîmes, Baptiste Valette, aujourd’hui gardien de Grasse en National 2, sera jugé pour viol aggravé début décembre. Les faits présumés remontent à 2019 et lui font encourir jusqu’à 20 ans de prison. Le procès aura lieu début décembre à Nancy, devant la cour criminelle de Meurthe-et-Moselle.

Baptiste Valette (33 ans) est accusé de « viol par personne en état d’ivresse manifeste ». Alors gardien à Nancy, il est accusé d’avoir violé une jeune femme de 18 ans à la sortie d’une boîte de nuit, en lui imposant plusieurs pénétrations vaginales et anales. La plaignante a assuré aux forces de l’ordre avoir répété son non consentement au joueur, sous l’emprise de l’alcool. Ce dernier ne nie pas le rapport sexuel mais assure qu’il était « consenti ».

Valette sera jugé en décembre

Grasse, son club actuel, a réagi auprès de BFM Nice, en confirmant la date du procès. « La justice fait ce qu’elle a à faire mais je n’ai pas à commenter la teneur des propos, je n’ai pas à savoir si c’est vrai ou faux, je ne me fie pas à ce que je peux lire ou entendre », a expliqué Coralie Simon, directrice générale du RC Pays de Grasse. En précisant que « la collaboration avec le joueur n’est pas remise en cause à ce jour » et que Baptiste Valette est « présumé innocent jusqu’à ce que justice soit rendue ». Ce qui sera donc le cas d’ici deux petits mois.