Les féminines du RC Lens ont subi une grosse déconvenue ce vendredi soir, étrillées par l’OL…

Le RC Lens se déplace samedi soir à Auxerre. Mais le week-end a mal débuté pour le RCL avec la déroute de son équipe féminine face à Lyon (1-8).

Les féminines écrasées par l’OL

Lens n’a tenu qu’une mi-temps avant de céder logiquement face au meilleur club de France qui avait ouvert le score dès la 52e seconde par Vicki Becho. Promues cette saison et toujours en quête d’un premier succès en Arkéma Première Ligue (deux nuls, deux défaites), les Lensoises étaient revenues à 2-1 peu avant la mi-temps. Mais les Lyonnaises, avec dix joueuses qui n’étaient pas titulaires contre le PSG le week-end dernier, ont enchaîné les buts au retour des vestiaires, remportant une large victoire en terres artésiennes avant leur déplacement à Arsenal mardi pour leur entrée en Ligue des champions.