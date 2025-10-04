On sait désormais quand Corinne Diacre va débarquer à Marseille.

Après avoir limogé Frédéric Gonçalves fin août, une dizaine de jours avant le début du championnat de France, l’Olympique de Marseille avait confié l’intérim à son adjoint Dalin Anrifani et était en recherche active d’un numéro 1. Et c’est Corinne Diacre qui a été choisie. Sans poste depuis son éviction de l’équipe de France en mars 2023, Corinne Diacre et l’Olympique de Marseille ont trouvé un terrain d’entente. L’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France s’est engagée pour deux saisons, soit jusqu’en 2027 selon La Provence.

Diacre attendue dès lundi à Marseille

Le média précise que Diacre (51 ans), de retour d’une mission au Chili, où elle participait au groupe d’étude technique de la FIFA lors de la Coupe du monde U20, a regagné la France ce vendredi. Elle est attendue à Marseille en début de semaine. D’ici là, Dalin Anrifani sera pour la dernière fois sur le banc ce samedi à Saint-Etienne, autre mal classé de la D1.