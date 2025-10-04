L’ancien coach du Barça estime que le prodige blaugrana méritait le trophée décerné à Ousmane Dembélé.

Xavi avait été le premier coach à avoir lancé Lamine Yamal chez les pros, au FC Barcelone, et il semble toujours avoir une affection particulière pour la pépite de 18 ans. Dans une interview à Marca, l’ancien milieu de terrain a estimé que Yamal aurait mérité le Ballon d’or plutôt qu’Ousmane Dembélé.

« Les titres collectifs ont pesé plus lourd », estime Xavi

« Cette année, les titres collectifs ont pesé plus lourd. Pour moi, Lamine Yamal le méritait clairement. Vitinha, Salah, Pedri et Raphinha aussi… Beaucoup le méritaient, mais au final, ce sont les titres qui ont le plus compté. Lamine va le gagner. J’en suis convaincu, mais quand son équipe remportera la Ligue des champions ou la Coupe du monde ». Xavi n’a donc pas eu un mot pour Dembélé, qu’il avait pourtant coaché au Barça, et qui a joué un rôle clé dans la superbe saison du PSG et la victoire finale en Ligue des champions.