Pierre Ménès a livré son analyse de la défaite de l’Olympique Lyonnais ce dimanche contre le Toulouse FC au Groupama Stadium (1-2).

Hold-up hier au Groupama Stadium. Mené d’un but à la mi-temps, le Toulouse FC a totalement renversé l’OL pour égaliser et s’offrir une victoire dans le temps additionnel grâce à un doublé du Brésilien Emersonn (1-2). Si Pierre Ménès a salué le début de match réussi des Gones, il ne semble en revanche pas surprise par la tournure des événements. La faute à un outillage trop limité dans le secteur offensif.

« C’est quelque chose d’assez prévisible »

« Le match avait commencé par un but absolument extraordinaire, qui venait sanctionner le très bon début de match de l’OL, sûr de lui avec un jeu de transition excellent, a-t-il analysé sur sa chaîne Youtube. Et puis en deuxième période, le coup d’arrêt. C’est quelque chose d’assez prévisible quand tu as si peu de moyens offensifs, c’est compliqué de continuer à gagner systématiquement 1-0. Tu n’es pas à l’abri d’un tir détourné et d’un coup de pied arrêté. »