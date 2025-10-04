Avant le match face à Toulouse, Paulo Fonseca était présent en conf et a passé un message assez musclé à l’attention de Malick Fofana.

Ce samedi, quelques jours après sa nouvelle victoire en Ligue Europa face au Red Bull Salzbourg, Paulo Fonseca a pris la parole en conférence de presse avant la rencontre entre l’OL et Toulouse, prévue ce dimanche à 15 heures.

Abner de retour sous quelques semaines

Sur l’état de son effectif, il a été clair, en donnant des nouvelles d’Abner : « Il n’y a que Rémy Deschamps et Abner qui sont absents. Tous les autres sont prêts à jouer. Comme je l’ai dit lors de la dernière conférence, nous avons beaucoup de matchs. Nous avons essayé de gérer l’effectif. Je pense que nous n’avons pas beaucoup de temps pour préparer cette rencontre. Il y a des joueurs qui n’ont pas commencé le dernier match et qui vont débuter le prochain. Abner a recommencé à faire l’échauffement avec nous. Dans les prochaines semaines, il va s’entraîner normalement. »

Quant à l’adversaire, Fonseca observe avec attention : « Ils ont très bien commencé la saison. Ils ont de jeunes joueurs avec beaucoup de qualité, mais c’est aussi une équipe qui presse haut. Peut-être un jeu un peu plus ouvert que lors du dernier match contre Angers. Toulouse est une équipe qui essaye de jouer, qui essaye de presser haut. »

« Un joueur comme Malick doit être constant »

L’importance psychologique du match n’a pas été oubliée : « Nous savons que ce match est important. Je pense que les joueurs le comprennent aussi. Le plus important, en ce moment, c’est la tête. Je pense que nous sommes préparés à faire un bon match, mais tout commence ici, dans la tête. Les joueurs savent à quel point il est important d’avoir une bonne attitude, comme nous l’avons eue contre Salzbourg, pour gagner le match. »

Enfin, l’entraîneur a également évoqué Malick Fofana, en le bousculant un peu : « Je dois dire que j’attends plus de Malick. Je pense qu’il peut faire davantage. Il en a la capacité, et il sait que j’attends plus de lui. Il peut être un joueur différent. Il a de bons moments, mais pour moi, la constance est très importante. Un joueur comme Malick doit être constant : il ne peut pas faire un bon match puis un match moyen. Il peut et doit faire plus. Cela commence à l’entraînement. Il doit comprendre que cette saison est importante pour lui. C’est un joueur avec beaucoup de qualités, qui pourrait jouer dans les meilleures équipes d’Europe, mais il doit comprendre que c’est maintenant. Que c’est à lui de jouer. Il doit comprendre que c’est un moment clé pour lui et pour son avenir. Les noms ne sont pas importants, ce sont les performances qui comptent. Je valorise le travail et la performance, pas les noms. Malick est un jeune joueur qui doit bien gérer la pression. Il a une pression positive : il doit la transformer en force. C’est une pression normale pour un joueur de qualité. »

Propos rapportés par le site officiel de l’OL.