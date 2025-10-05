Après la défaite sur le fil de l’OL face à Toulouse, Moussa Niakhaté a laissé éclater sa frustration.

L’Olympique Lyonnais a vécu une vraie désillusion à domicile, s’inclinant 2-1 face au Toulouse FC, une première depuis 1966. Jusqu’alors solide défensivement, l’équipe a concédé un but en toute fin de rencontre, laissant un goût amer aux joueurs et aux supporters. Moussa Niakhaté, directement impliqué sur le deuxième but des visiteurs, ne cache pas sa colère.

Au micro de Ligue 1+, l’international sénégalais est revenu sur cette fin de match : « Je suis un peu K.-O. debout, je ne vais pas vous mentir, j’ai encore un peu de mal à comprendre ce qu’il s’est passé sur la fin de match. Tout bien fait ? Notre performance est belle mais la deuxième mi-temps, on va en parler entre nous, à chaud je ne suis pas satisfait. »

Niakhaté s’est ouvert les doigts

Pour Niakhaté, le problème vient d’un relâchement de l’équipe : « On n’a pas mis assez de rythme, on n’a pas assez joué pour mettre ce deuxième but. Peut-être en pensant qu’on allait encore faire un clean sheet. Quand tu ne te mets pas à l’abri face à une belle équipe de Toulouse, c’est ce qu’il se passe… On a été un peu suffisants sur la deuxième mi-temps. C’est ça qui me fait mal. Perdre un match, ça arrive, mais on a été un peu suffisants et on a été punis. C’est une piqûre de rappel. C’est dommage, on avait les 18 points et on les a lâchés comme ça. »

L’énervement du défenseur s’est même manifesté physiquement à son retour aux vestiaires : « Mes doigts (trois de ses doigts étaient bandés) ? C’est de l’énervement quand je suis arrivé au vestiaire. C’est un truc bête, stupide, que je n’ai pas à faire, j’ai mis un coup de poing dans la porte et je me suis ouvert. Ce n’est rien de grave, mais c’est très stupide surtout. »

Une réaction qui en dit long sur la frustration ressentie par l’OL après ce revers inattendu.