Ce dimanche, l’OL n’a pas fait un mauvais match au Groupama Stadium face au Toulouse FC mais les Gones se sont inclinés 2-1 sur la fin. Victime d’un coup de pompe physique dans un match où Lyon a pourtant maîtrisé l’essentiel des débats. Cruel.

Note du match : 12/20

Homme du match : Emersonn (non noté)

Greif (5) : après quatre clean-sheets, le Slovaque a été battu en fin de partie sur un doublé d’Emersonn. Frustrant car il n’a pas eu grand-chose à faire si ce n’est à gérer des relances sous pression.

Maitland-Niles (3) : dans la construction, l’Anglais a un peu joué à l’envers. Pas toujours au diapason technique de ses coéquipiers et parfois mis à mal par Gboho dans son couloir comme sur l’occasion de la 44ème minute… ou sur le but.

Mata (5,5) : Mata ne gagne pas tous ses duels mais il fait du Mata en s’accrochant à l’expérience. Malheureux sur le premier but d’Emersonn où il lobbe son propre gardien.

Niakhaté (5,5) : à une minute près, on allait écrire que les matchs se suivent et se ressemblent pour le Sénégalais. Auteur d’un sublime retour devant Donnum (71ème), le roc lyonnais a craqué sur la fin dans son duel perdu contre Emersonn qui donne la victoire aux Violets (90ème+6).

Tagliafico (5,5) : face au Téfécé, il n’a pas eu besoin d’élever son niveau de vice comme à Lille. L’Argentin n’a pas tout réussi offensivement mais sa complicité avec Malick Fofana est l’une des forces de cet OL.

Tessmann (6) : « capt’ain America » a encore sorti un gros match dans le cœur du jeu. S’il lui est arrivé de perdre quelques ballons, on l’a vu avoir quelques fulgurances techniques. Signe d’un joueur en confiance.

Morton (6) : le point central de l’action en une touche de balle qui a amené le but de Malick Fofana. L’ancien Scouser a encore pondu une prestation au diapason de son début de saison.

Karabec (6) : auteur d’un immense premier acte où il a fait parler sa qualité technique supérieure à la moyenne, le Tchèque a eu beaucoup plus de mal à finir. Émoussé physiquement par la répétition des matchs et remplacé par A.Moreira (78ème).

Tolisso (5,5) : “Coco” pilote, dirige et distribue. Il est dans le dépassement de fonction permanent, parfois à la limite à se tenir le dos. Encore un match au courage où il aurait quand même dû ouvrir la marque seul face à Restes (10ème).

M. Fofana (7) : piqué par Paulo Fonseca en conférence de presse et non décisif depuis 6 matchs, le Belge a répondu de la meilleure des manières avec une grosse activité, plusieurs situations chaudes (6ème, 10ème), un but (24ème) et quelques retours défensifs symboliques.

Satriano (6,5) : passeur décisif sur le but de Malick Fofana, l’Uruguayen monte clairement en régime. Poison constant pour les Toulousains, il n’a pas hésité à décrocher pour participer énormément au jeu. Pas seulement un pivot mais un vrai petit taureau.

Les notes des Gones :

