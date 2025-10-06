OM Mercato : C’est officiel pour Corinne Diacre, ses premiers mots en tant que Marseillaise

Comme prévu, l’OM annonce ce lundi l’arrivée de Corinne Diacre à la tête de son équipe féminine.

C’est officiel : Corinne Diacre est bien la nouvelle coach des Marseillaises.

« Une grande fierté » pour Diacre d’intégrer l’OM

«Rejoindre l’Olympique de Marseille est une grande fierté, a commenté Corinne Diacre. C’est un club dont l’identité, la passion et l’ambition résonnent pleinement avec mon parcours et ma manière d’aborder le football. J’ai hâte de retrouver le terrain avec mes nouvelles joueuses ainsi que mon staff et de relever, ensemble, les défis qui nous attendent». Le premier défi sera celui du maintien. L’OM est remonté à la 9e place de la D1 en allant chercher sa première victoire de la saison ce week-end à Saint-Etienne (4-0), la lanterne rouge.