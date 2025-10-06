Le Slovaque n’a pas rejoint sa sélection…

Arrivé cet été à Lyon en provenance de Majorque, Dominik Greif avait été appelé par la Slovaquie pour la première fois depuis de longs mois. Mais il ne va pas rejoindre sa sélection, comme l’a expliqué ce lundi la Fédération slovaque de football.

Greif a snobé la sélection slovaque

« Nous avons proposé au joueur trois options pour arriver à l’heure. Aucune de ces options ne convenait à Dominik Greif, il a donc décidé de ne pas venir », apprend-on. Dimanche après-midi, contre Toulouse (1-2), Greif avait concédé ses premiers buts sous le maillot de l’OL après quatre matchs et autant de clean sheets. Son aventure lyonnaise démarre bien. Mais après cet épisode, il pourrait bien faire une croix sur son futur en sélection…