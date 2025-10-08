Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess se demandent quelle est la meilleure recrue de l’AS Saint-Étienne cet été.

« Maxime Bernauer »

« Déjà à son avantage lors de ses six mois en prêt la saison dernière en Ligue 1, Maxime Bernauer montre qu’il est encore plus à l’aise à l’échelon supérieur. Forcément, une confirmation. Avec Mickaël Nadé, le joueur de 27 ans est clairement le maillon fort de la défense de l’ASSE depuis la reprise du championnat en août. S’il a franchi la ligne rouge contre Guingamp, en écopant d’une exclusion largement évitable, Bernauer est devenu le joueur qu’Eirik Horneland doit aligner avant chaque composition de match. Il a acquis ce statut à force de travail, sans jamais se cacher.

Sa solidité au duel, sa qualité de relance, son état d’esprit mais aussi et surtout sa polyvalence en font un élément indispensable au collectif stéphanois. Si les Verts ont récemment tangué malgré le succès à Montpellier (2-0), c’est aussi parce que Bernauer était suspendu. Cette saison, il y a une ASSE avec et sans lui. La meilleure pioche de ce mercato, donc, à mon sens. Et si le club forézien doit remonter en Ligue 1, il faudra recruter autour de lui et coller à son profil pour ramener d’autres joueurs aussi sûrs et fiables. »

Bastien AUBERT

« Mahmoud Jaber »

« Comme Bastien j’apprécie les qualités de Maxime Bernauer, son état d’esprit, sa polyvalence. C’est un gagneur. Comme Irvin Cardona, l’ASSE a vu juste en levant son option d’achat (contrairement à celle de Pierre Ekwah), mais la bonne surprise de ce début de saison parmi les recrues, c’est Mahmoud Jaber. Le milieu israélien a mis tout le monde d’accord dès son premier match dans le Chaudron contre Rodez, en inscrivant un but et en montrant son volume, sa capacité à presser, à jouer juste, à aller de l’avant. Jaber est un vrai plus pour le milieu de terrain de l’ASSE. Avec lui, les Verts tiennent un joueur de niveau L1, à n’en pas douter. Lorsqu’il est aligné aux côtés d’Aïmen Moueffek, son impact est encore plus grand. Le duo fonctionne bien et offre un très bon équilibre à l’équipe. Une bonne pioche, Jaber, et à moindre coût (2,5 M€). J’avoue que j’avais un peu peur en voyant que l’ASSE était allé le récupérer à Haïfa, un an après Pierre Cornud et deux ans après Dylan Batubinsika. Mais dès ses débuts, il m’a vite rassuré. Un bon joueur, humble, au service de l’équipe, très impliqué… Que demande le peuple ? »

Laurent HESS