Dans un entretien à un média belge, Lucas Stassin a redit qu’il pourrait quitter l’ASSE cet hiver, même s’il serait très heureux de finir la saison dans le Forez.

Lucas Stassin fait actuellement la tournée des médias belges. Après RTL, dont nous avions relayé l’interview, l’attaquant de l’ASSE a cette fois accordé un entretien à La Dernière Heure. Il a également été question de son avenir, lui qui aurait voulu quitter le Forez cet été car il estime que la Ligue 2 est un frein à son ambition de disputer la Coupe du monde 2026. Le propos n’a pas varié : il pourrait quitter l’ASSE cet hiver mais ne forcera pas la main à sa direction et serait très heureux de rester si jamais un transfert ne se réalisait pas…

« Je ne ferme aucune porte »

« Quand je suis revenu à Saint-Étienne cet été, je suis passé à autre chose. J’ai accepté. Et, maintenant, je suis à fond avec l’ASSE et je pense que cela s’est vu lors de mes matchs. J’ai réussi à faire le clic mentalement, même si je ne vous cache pas que ça a été dur pour moi. Mais j’apprends de tout cela et ça m’aidera pour l’avenir. J’ai des ambitions et j’ai des rêves donc mon transfert aurait aussi été en pensant à l’équipe nationale. Si c’est un frein de jouer en Ligue 2 ? C’est plutôt une question pour le sélectionneur. Mais il connaît la valeur de la Ligue 2 et de Saint-Étienne. Dans tous les cas, je fais mes matchs, j’essaye de me montrer. La L2, ce n’est pas la L1 évidemment mais ça reste un bon niveau avec des gros matchs dans des stades bien remplis. »

« Il faut que je continue à améliorer des petits défauts pour essayer d’être encore meilleur. Je dois aussi prendre de l’expérience. Je sais en tout cas ce qu’il me reste à faire. Si cela peut passer par un transfert en janvier ? Je ne sais pas ce qui peut se passer, je ne ferme aucune porte. Mais ça pourrait aider pour les Diables en tout cas. Si je fais un gros transfert, je pourrais peut-être espérer être à la Coupe du monde. Mais, dans tous les cas, j’ai envie de réussir une belle saison, même si je reste à Saint-Étienne. Si j’arrive à réaliser une bonne saison et à marquer beaucoup de buts, j’espère que je pourrais convaincre le sélectionneur. Que je sois ici ou dans un autre club après janvier. Mais je ferai tout pour réaliser une bonne saison. Car, même si c’est en Ligue 2, le fait de mettre des buts et d’être décisif est important pour la confiance d’un attaquant dans l’optique d’un grand tournoi. »