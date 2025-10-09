ASSE Mercato : Stassin en remet une couche sur son avenir !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : Stassin en remet une couche sur son avenir !

Lucas Stassin célébrant son but à Amiens avec ses coéquipiers.
Raphaël Nouet
9 octobre 2025

Dans un entretien à un média belge, Lucas Stassin a redit qu’il pourrait quitter l’ASSE cet hiver, même s’il serait très heureux de finir la saison dans le Forez.

Lucas Stassin fait actuellement la tournée des médias belges. Après RTL, dont nous avions relayé l’interview, l’attaquant de l’ASSE a cette fois accordé un entretien à La Dernière Heure. Il a également été question de son avenir, lui qui aurait voulu quitter le Forez cet été car il estime que la Ligue 2 est un frein à son ambition de disputer la Coupe du monde 2026. Le propos n’a pas varié : il pourrait quitter l’ASSE cet hiver mais ne forcera pas la main à sa direction et serait très heureux de rester si jamais un transfert ne se réalisait pas…

« Je ne ferme aucune porte »

« Quand je suis revenu à Saint-Étienne cet été, je suis passé à autre chose. J’ai accepté. Et, maintenant, je suis à fond avec l’ASSE et je pense que cela s’est vu lors de mes matchs. J’ai réussi à faire le clic mentalement, même si je ne vous cache pas que ça a été dur pour moi. Mais j’apprends de tout cela et ça m’aidera pour l’avenir. J’ai des ambitions et j’ai des rêves donc mon transfert aurait aussi été en pensant à l’équipe nationale. Si c’est un frein de jouer en Ligue 2 ? C’est plutôt une question pour le sélectionneur. Mais il connaît la valeur de la Ligue 2 et de Saint-Étienne. Dans tous les cas, je fais mes matchs, j’essaye de me montrer. La L2, ce n’est pas la L1 évidemment mais ça reste un bon niveau avec des gros matchs dans des stades bien remplis. »

« Il faut que je continue à améliorer des petits défauts pour essayer d’être encore meilleur. Je dois aussi prendre de l’expérience. Je sais en tout cas ce qu’il me reste à faire. Si cela peut passer par un transfert en janvier ? Je ne sais pas ce qui peut se passer, je ne ferme aucune porte. Mais ça pourrait aider pour les Diables en tout cas. Si je fais un gros transfert, je pourrais peut-être espérer être à la Coupe du monde. Mais, dans tous les cas, j’ai envie de réussir une belle saison, même si je reste à Saint-Étienne. Si j’arrive à réaliser une bonne saison et à marquer beaucoup de buts, j’espère que je pourrais convaincre le sélectionneur. Que je sois ici ou dans un autre club après janvier. Mais je ferai tout pour réaliser une bonne saison. Car, même si c’est en Ligue 2, le fait de mettre des buts et d’être décisif est important pour la confiance d’un attaquant dans l’optique d’un grand tournoi. »

ASSEMercato
#A la une

Les plus lus

Lucas Stassin célébrant son but à Amiens avec ses coéquipiers.
ASSE...

ASSE Mercato : Stassin en remet une couche sur son avenir !

Par Raphaël Nouet
Le propriétaire de Botafogo, John Textor, a obtenu un sursis du fonds d'investissement Arès.
Ligue 1...

OL : Textor obtient un sursis d’un an !

Par Raphaël Nouet
Habib Beye au milieu de ses joueurs après le match entre Le Havre et le Stade Rennais.
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye encore soutenu en interne mais…

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, saluant Adrien Rabiot après un match la saison dernière.
ASSE...

Les infos du jour : De Zerbi règle le cas Rabiot, ultimatum à Beye au Stade Rennais, Mbappé tacle le PSG, la Roma vise Stassin (ASSE)

Par Raphaël Nouet
Les Rennais doivent-ils garder Habib Beye ou Samba et Fofana ? 
Ligue 1...

Les Rennais doivent-ils garder Habib Beye ou Samba et Fofana ? 

Par Louis Chrestian
Roberto De Zerbi lors du match de l'OM à Metz.
Ligue 1...

OM : un pro-PSG cartonne De Zerbi pour ses propos sur Rabiot

Par Raphaël Nouet
La joie des Toulousains après leur succès sur la pelouse de l'OL.
Ligue 1...

OL : le troll énorme du TFC après sa victoire

Par Raphaël Nouet
Le Chaudron craquant des fumigènes avant le match entre l'ASSE et Rodez.
ASSE...

ASSE : le Chaudron a traumatisé un Lyonnais

Par Raphaël Nouet
Raymond Domenech dans les tribunes du Parc des Princes avant un match des Bleus.
FC Nantes...

Raymond Domenech repris de volée par les supporters du FC Nantes

Par Raphaël Nouet
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, posant avec le trophée de la Coupe du monde et le ballon de l'édition 2026.
Equipe de France...

La Coupe du monde toujours en automne, la dernière folie de la FIFA !

Par Raphaël Nouet
Le gardien du PSG Lucas Chevalier lors d'un entraînement de l'équipe de France.
Ligue 1...

PSG : Chevalier a trouvé un bon avocat après ses boulettes contre l’OM et le LOSC

Par Raphaël Nouet
Habib Beye avec Lilian Brassier derrière lui après le match au Havre du Stade Rennais.
Ligue 1...

Stade Rennais : un autre dossier que Cissé a mis le feu entre Beye et son vestiaire

Par Raphaël Nouet
Lucas Stassin dépité après une action manquée lors d'Amiens-ASSE.
ASSE...

ASSE Mercato : un géant italien se positionne pour Stassin en janvier

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé lors d'un entraînement de l'équipe de France.
Equipe de France...

Real Madrid : Mbappé tacle le PSG et confirme un malaise avec Vinicius Jr

Par Raphaël Nouet
Le vestiaire du Stade Rennais ne comprend plus Habib Beye !
Stade Rennais...

Le vestiaire du Stade Rennais ne comprend plus Habib Beye !

Par Louis Chrestian
Benjamin Pavard en action lors du match de l'OM à Metz.
Mercato...

OM Mercato : l’option d’achat de Pavard levée plus vite que prévue ?

Par Raphaël Nouet
AS Monaco : Paul Pogba n’est pas prêt de rejouer au football
AS Monaco...

AS Monaco : Paul Pogba n’est pas prêt de rejouer au football

Par Louis Chrestian
L’OM peut remercier Monaco qui va détruire un concurrent en Ligue des champions !
AS Monaco...

L’OM peut remercier Monaco qui va détruire un concurrent en Ligue des champions !

Par Louis Chrestian
OM : De Zerbi vide son sac sur Rabiot, ses galères et Marseille !
OM...

OM : De Zerbi vide son sac sur Rabiot, ses galères et Marseille !

Par Louis Chrestian
Le remplaçant d’Habib Beye est connu… et c’est une ancienne cible de l’ASSE !
ASSE...

Le remplaçant d’Habib Beye est connu… et c’est une ancienne cible de l’ASSE !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Anthony Lopes parti pour durer ?
FC Nantes...

FC Nantes : Anthony Lopes parti pour durer ?

Par Louis Chrestian
OM : De Zerbi heureux du départ de Rabiot !
Ligue 1...

OM : De Zerbi heureux du départ de Rabiot !

Par Louis Chrestian
Pourquoi N’Guessan et Paul Eymard n’ont toujours pas prolongé à l’ASSE ?
ASSE...

Pourquoi N’Guessan et Paul Eymard n’ont toujours pas prolongé à l’ASSE ?

Par Louis Chrestian
ASSE : Djylian N’Guessan n’y arrive toujours pas…
ASSE...

ASSE : Djylian N’Guessan n’y arrive toujours pas…

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet