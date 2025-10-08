Sept joueurs de l’ASSE figurent dans l’équipe type de la 9e journée de Ligue 2. Et Lucas Stassin fait partie des nominés pour le trophée de joueur du mois en Ligue 2.

Avec son budget conséquent, son recrutement XXL et son effectif taillé pour la Ligue 1, l’AS Saint-Etienne est la grandissime favorite pour la remontée en fin de saison. Il se trouve qu’après sa défaite à domicile contre Guingamp (2-3) lors de la 8e journée, elle est descendue à la 2e place, devancée par Troyes. Mais il n’empêche que son potentiel impressionne, de même que la ferveur de ses supporters, qui enflamment le Chaudron… et permettent aux Verts de s’imposer dans tous les sondages réalisés par la Ligue !

Stassin nominé pour le trophée de meilleur joueur de septembre

Ainsi, pas moins de sept Stéphanois figurent dans l’équipe type de la 9e journée de Ligue 2, qui a vu l’ASSE s’imposer à Montpellier (2-0). Larsonneur est dans les buts, Annan au poste de la latéral droit, la doublette Lamba-Nadé dans l’axe, Tardieu et Jaber sont au milieu de terrain alors que Davitashvili, auteur d’un doublé à la Mosson, est aligné en pointe. Cela ne laisse que des miettes à la concurrence, incarnée le Troyen Titi au poste de latéral droit, le Rémois Nakamura au milieu, le Montpelliérain Mbuku sur l’aile gauche et le Pallois Versini à droite. Ce onze a été composé par les supporters sur le site officiel de la LFP.

Le raz-de-marée vert n’est sans doute pas terminé puisque Lucas Stassin a été nominé pour le titre de joueur du mois de septembre en L2. L’attaquant belge de l’ASSE a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive en quatre matches. Les Troyens Jaurès Assoumou (3 buts) et Tawfik Betayeb (3 buts, 1 passe décisive) sont ses rivaux. Mais, là aussi, ce sont les supporters – sur le site de l’UNFP – qui votent. Autant dire que l’issue du scrutin ne fait guère de doute !