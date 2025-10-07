L’ASSE possède un atout monstrueux qui fait peur à toute la Ligue 2
L’ASSE possède un atout monstrueux qui fait peur à toute la Ligue 2

Gautier Larsonneur (ASSE)
Bastien Aubert
7 octobre 2025

Malgré une performance solide, Alexandre Mendy et son équipe n’ont pas réussi à renverser Saint-Étienne à La Mosson (0-2). Dans un entretien au Midi Libre, l’attaquant du Montpellier HSC a analysé la victoire des Verts. 

L’ASSE s’est est bien tirée samedi à La Mosson. Malmenés par une équipe du Montpellier sans complexe, les Verts avaient eu la bonne idée de marquer deux buts en première période pour se donner une marge de sécurité décisive. Alexandre Mendy, qui a bougé toute La Défense stéphanoise, a analysé la victoire de l’ASSE en mettant en avant la solidité et la justesse de l’adversaire dans les deux surfaces.

« Dans ce championnat, tout le monde peut battre tout le monde », a-t-il affirmé dans les colonnes de Midi Libre, posant le cadre d’une Ligue 2 où les surprises sont fréquentes. Selon lui, la motivation ne manquait pas contre l’ASSE mais certains détails ont fait la différence. 

« Il faut être réaliste dans les deux surfaces »

« Il n’y avait pas besoin de motivation supplémentaire contre les Verts. J’ai l’habitude des matches de L2 et le plus dur, ce sont les matches comme on a fait contre Boulogne (1-3). » Pour Mendy, le contenu de leur prestation n’était pas mauvais. L’équipe a su se créer des occasions et rester cohérente dans le jeu, mais le problème est venu de la finition et de la rigueur défensive. Deux domaines où les Verts sont souvent cliniques cette saison. 

« Le contenu de notre match contre Sainté est bon. Mais il faut être réaliste dans les deux surfaces. Je pense que c’est un peu la différence entre eux et nous », explique-t-il. Les Verts ont su concrétiser les opportunités et limiter les erreurs défensives, ce qui a fait pencher la balance. Cette analyse permet de mieux comprendre pourquoi Saint-Étienne s’impose encore comme une valeur sûre dans l’antichambre de la Ligue 1.

ASSELigue 2
#A la une#RECAP'

