Tout juste auréolé d’une nouvelle passe décisive à Montpellier, sa septième sous les couleurs de l’AS Saint-Étienne, Lucas Stassin n’a pas été convoqué avec la sélection A de la Belgique. Pourtant, ses dernières prestations avec le club ligérien, désormais en Ligue 2, laissaient entrevoir une possible surprise, notamment après la blessure de Romelu Lukaku. Posé, le jeune attaquant a livré une réaction pleine de maturité.

Une nouvelle passe décisive sous le maillot vert

Face à Montpellier, Lucas Stassin a réaffirmé son efficacité offensive avec une offrande pour Davitashvili, portant son total à deux passes décisives cette saison. Avec déjà quatre buts inscrits en huit matchs et une influence grandissante dans le jeu stéphanois, il confirme son statut de valeur montante du football belge. Sa progression ne passe pas inaperçue, même si la Ligue 2 ne possède pas le même retentissement que l’élite française.

La non-convocation chez les Diables Rouges

À l’heure où certains auraient pu espérer une promotion, la liste dévoilée par Rudi Garcia « sans grandes nouveautés » a mis de côté le nom du buteur stéphanois. Stassin l’a reconnu sans détour : « Vu que Lukaku est blessé, il y avait un petit espoir », mais il souligne la forte concurrence à son poste et la logique de la hiérarchie établie par le sélectionneur belge. Pour comprendre la philosophie de Rudi Garcia, il suffit de voir son management lors de ses passages à Lille ou à la Roma, et sa volonté de miser sur des valeurs sûres (analyse sur sa succession à Rennes).

Un état d’esprit irréprochable

Déception ? Non, simplement du réalisme et une détermination intacte. Lucas Stassin le martèle, il respecte les choix du coach et garde l’objectif en tête. « Je sens que l’équipe A n’est pas loin, j’espère que ça viendra bientôt », a-t-il confié, tout en insistant sur la nécessité de laisser le terrain parler. Malgré la relégation de son club, il reste performant et concerné, parfaitement aligné avec l’exigence du haut niveau. Alors que la tentation de baisser les bras pourrait guetter, le jeune Belge affiche un mental solide et une envie affirmée de progresser.

Prochaine étape : briller avec les U21

Loin d’en faire une affaire personnelle, le Stéphanois se projette déjà vers la suite : la campagne de qualification à l’Euro 2027 avec les Espoirs belges à venir face au Pays de Galles puis au Danemark. Stassin sait que ces rendez-vous comptent dans la balance pour rejoindre l’élite. Sa lucidité, alliée à son engagement au club, façonne déjà son parcours. Plus que jamais, il veut saisir chaque opportunité pour taper à la porte des Diables (liste officielle actualisée de la sélection belge).