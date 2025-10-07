Après neuf journées de Ligue 2, il est temps de faire un premier bilan de la saison de l’AS Saint-Étienne. Quelle est la recrue la moins convaincante ? Nos journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess lancent le débat.

« Ebenezer Annan »

« Auteur d’une passe décisive à Montpellier, sur le deuxième but de Zuriko Davitashvili, Ebenezer Annan a sauvé sa prestation. Plein de bonne volonté et d’énergie, le latéral gauche a affiché ses limites sur le plan défensif lors d’une relance totalement farfelue dans l’axe juste avant la pause. Limité tactiquement, Annan n’est pas un mauvais défenseur mais la comparaison avec le regretté Léo Pétrot puis le fiable Maxime Bernauer est sans équivoque.

L’intéressé donne trop souvent l’impression de ne pas tout maîtriser et de partir à l’abordage sans assurer une couverture ou un repli dignes de ce nom. À la Mosson, le danger est souvent venu de son côté. La faible concurrence à son poste lui permet de grappiller du temps de jeu mais dès le retour de suspension de Bernauer, on est déjà prêt à parier qu’Eirik Horneland ne réfléchira pas longtemps avant de réinstaller ce dernier dans le couloir. »

Bastien AUBERT

« Pierre Ekwah, évidemment ! »

« Je trouve qu’il y a plus de déceptions que de satisfactions jusqu’ici dans le Mercato réalisé par l’ASSE. A part Jaber, j’ai du mal à voir quel autre bon coup a réalisé le club forézien. Lamba a sans doute un potentiel mais pour l’heure il souffre de la comparaison avec Nadé à son poste. C’est le robuste gaucher qui tient la baraque, et non le Portugais, acheté 6 M€… Duffus a montré de bonnes choses contre Rodez mais difficile de l’évaluer sur une seule mi-temps. Quant à Ferreira et Annan, pour l’instant, on ne peut pas dire que ce soit convaincant, sans parler des jeunes Stokjovic et Traoré. L’ASSE a recruté 4 latéraux cet été mais je ne suis pas loin de penser qu’en cas de remontée immédiate en L1, il faudra encore renforcer les couloirs.

Mais la palme de la pire recrue, c’est évidemment Pierre Ekwah, haut la main. Autant j’étais content de voir les options d’achats d’Irvin Cardona et Maxime Bernauer levées, autant pour Ekwah je n’ai pas compris. Sa saison dernière avait été très moyenne. 6 M€ pour ce joueur, cela me paraissait beaucoup. Et comme en plus il a choisi de déserter, refusant de jouer en L2, ces 6 M€ ressemblent de plus en plus à de l’argent foutu en l’air. L’erreur de casting est en tout cas manifeste. »

Laurent HESS