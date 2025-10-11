OM : une recrue estivale veut détrôner le PSG, il vise le titre de Ligue 1 !

La recrue de l’OM a fait part de son ambition sur les réseaux du club phocéen.

L’OM reste sur 4 victoires consécutives, sa meilleure série depuis l’arrivée sur le banc de Roberto De Zerbi. Tous les feux sont au vert à Marseille et le club phocéen fait plus que jamais figure d’outsider numéro 1 pour le titre derrière l’ogre parisien.

Paixao rêve d’être champion de France

Dans un entretien au site officiel de l’OM, Igor Paixao s’est livré à un petit jeu de questions-réponses, genre du tac au tac. On y apprend que l’ailier brésilien aime l’été, la plage, Ronaldinho, Superman, sa famille, sa copine, Lebron James, et qu’il rêve d’être champion avec l’OM. « Je suis arrivé ici pour être champion avec l’Olympique de Marseille », glisse-t-il dans un sourire éclatant. De quoi donner le sourire aux supporters marseillais.