Ebenezer Annan (23 ans), défenseur ghanéen de l’AS Saint-Étienne, vient de valider son billet pour la Coupe du Monde 2026.

Ebenezer Annan traverse toutes les émotions depuis le début de la trêve. Resté sur le banc lors de la manita des Black Stars contre la République Centrafricaine le 8 octobre, il a pris part hier à l’intégralité du match contre les Comores, disputé au poste de piston gauche. Le Ghana s’est imposé 1-0 face aux Comores, où l’on retrouvait un autre Stéphanois, Zaydou Youssouf, également titulaire.

Cette victoire, courte mais précieuse, permet à Annan de rejoindre la liste des sélectionnés pour la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026. Une belle récompense pour le numéro 19 des Verts, qui restait sur une performance en dents de scie à Montpellier en Ligue 2. Malgré une victoire ponctuée d’une passe décisive, le latéral gauche de l’ASSE avait souffert dans son couloir.

Avec le Ghana, Otto Addo, qui avait longtemps snobé certains jeunes talents comme Augustine Boakye, a enfin fait confiance à Annan. Le Stéphanois pourra donc représenter son pays, offrant une belle visibilité à l’ASSE. Pour Horneland, c’est un vrai motif de satisfaction : avoir un joueur de son effectif qualifié pour un Mondial renforce le prestige du club et confirme la qualité de son travail dans le Forez.