C’est Florent Batta qui dirigera le match entre l’ASSE et Le Mans, samedi, pour la 10e journée de Ligue 2. Un arbitre qui réussit plutôt bien aux Verts.

Deux semaines après sa victoire à Montpellier (2-0), l’AS Saint-Etienne tentera, samedi, d’enchaîner face au Mans. Ce sera aussi l’occasion de se rabibocher avec Geoffroy-Guichard, qui reste sur une prestation très décevante des siens face à Guingamp (2-3). Pour arbitrer le match face au promu, la Fédération a désigné Florent Batta. Le Marseillais arrive tout droit de Ligue 1. Comme les Verts, il a été relégué en fin de saison dernière après avoir terminé, lui, dernier du classement des sifflets de l’élite.

Un bilan positif avec les Verts

La bonne nouvelle, c’est que Batta réussit plutôt bien à l’ASSE. Son bilan est de 7 victoires stéphanoises, 2 nuls et 4 défaites. Il a certes officié lors de la piteuse élimination de la Coupe de France face à Bergerac (0-1) en 2021-22 ou lors de la défaite à domicile 0-2 face au Havre la saison dernière mais il était présent pour un 5-0 à Caen en 2018-19 ou lors du succès très chanceux dans le Chaudron contre Montpellier (1-0) en novembre 2024.

Et puis, comme le rappelle Poteaux Carrés, Florent Batta n’a dirigé l’ASSE qu’une seule fois en Ligue 2. C’était déjà face à un promu (Dunkerque), en 2023-24. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio s’étaient imposés 2-0. La même samedi ?