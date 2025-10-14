OM Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir de De Zerbi et de Greenwood !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : un premier bon présage pour la venue du Mans

Florent Batta arbitrant le match entre Troyes et Annecy.
Raphaël Nouet
14 octobre 2025

C’est Florent Batta qui dirigera le match entre l’ASSE et Le Mans, samedi, pour la 10e journée de Ligue 2. Un arbitre qui réussit plutôt bien aux Verts.

Deux semaines après sa victoire à Montpellier (2-0), l’AS Saint-Etienne tentera, samedi, d’enchaîner face au Mans. Ce sera aussi l’occasion de se rabibocher avec Geoffroy-Guichard, qui reste sur une prestation très décevante des siens face à Guingamp (2-3). Pour arbitrer le match face au promu, la Fédération a désigné Florent Batta. Le Marseillais arrive tout droit de Ligue 1. Comme les Verts, il a été relégué en fin de saison dernière après avoir terminé, lui, dernier du classement des sifflets de l’élite.

Un bilan positif avec les Verts

La bonne nouvelle, c’est que Batta réussit plutôt bien à l’ASSE. Son bilan est de 7 victoires stéphanoises, 2 nuls et 4 défaites. Il a certes officié lors de la piteuse élimination de la Coupe de France face à Bergerac (0-1) en 2021-22 ou lors de la défaite à domicile 0-2 face au Havre la saison dernière mais il était présent pour un 5-0 à Caen en 2018-19 ou lors du succès très chanceux dans le Chaudron contre Montpellier (1-0) en novembre 2024.

Et puis, comme le rappelle Poteaux Carrés, Florent Batta n’a dirigé l’ASSE qu’une seule fois en Ligue 2. C’était déjà face à un promu (Dunkerque), en 2023-24. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio s’étaient imposés 2-0. La même samedi ?

ASSELigue 2
#A la une

Les plus lus

Mason Greenwood (OM)
Mercato...

OM Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir de De Zerbi et de Greenwood !

Par Bastien Aubert
Marcus Rashford (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le PSG fonce sur un autre crack du Barça que Yamal !

Par Bastien Aubert
Florent Batta arbitrant le match entre Troyes et Annecy.
ASSE...

ASSE : un premier bon présage pour la venue du Mans

Par Raphaël Nouet
Emerson Palmieri en action lors du match de l'OM à Metz.
Ligue 1...

OM : Emerson a un autre rêve en tête que remporter la Ligue 1

Par Raphaël Nouet
Nicki Nicole
Compétitions...

FC Barcelone : Lamine Yamal et Nicki Nicole se sont envoyés en l’air et ont fait encore mieux !

Par Bastien Aubert
Luis Enrique saluant des supporters avant le match Lille-PSG.
Ligue 1...

PSG : nouveau coup dur pour Luis Enrique !

Par Raphaël Nouet
Lucas Digne lors du match entre l'équipe de France et l'Islande.
Equipe de France...

Les notes sans pitié de Bleus décevants en Islande (2-2)

Par Raphaël Nouet
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
LOSC...

PSG Mercato : c’est confirmé pour Bouaddi (LOSC), coup de tonnerre en 2026 !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

Mercato : le Stade Rennais doit-il tout miser sur Stassin (ASSE) cet hiver ?

Par Bastien Aubert
Tylel Tati lors du match entre le FC Nantes et l'AJ Auxerre.
FC Nantes...

Mercato : le FC Nantes doit-il vendre Tylel Tati cet hiver ?

Par Bastien Aubert
Robin Risser dépité après avoir encaissé un but gag contre l'Estonie.
Ligue 1...

RC Lens : la vidéo de l’énorme boulette de Risser avec les Espoirs

Par Raphaël Nouet
Le but de Djaoui Cissé avec l'équipe de France Espoirs contre l'Estonie.
Ligue 1...

Stade Rennais : Cissé a envoyé un message fort à Beye

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal lors d'un match de la sélection espagnole.
FC Barcelone...

FC Barcelone : une légende du Real Madrid totalement sous le charme de Lamine Yamal

Par Raphaël Nouet
OM : Aubameyang, Gouiri, Greenwood… qui finira meilleur buteur ?
Ligue 1...

OM : Aubameyang, Gouiri, Greenwood… qui finira meilleur buteur ?

Par William Tertrin
Lamine Yamal lors du match entre le FC Barcelone et le PSG.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG prêt à tout pour Yamal (FC Barcelone), Thauvin titulaire chez les Bleus, l’OM veut envoyer un joueur au RC Lens

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick lors d'un entraînement du FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick et Deco en guerre contre Yamal et d’autres jeunes !

Par Raphaël Nouet
Alban Lafont avec le maillot du Panathinaïkos sur le dos.
FC Nantes...

« Détruit » par le FC Nantes, Alban Lafont se relance au Panathinaïkos

Par Raphaël Nouet
Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, et l'émir du Qatar.
Ligue 1...

PSG : une enquête sur al-Khelaïfi confirme que le Qatar est encore là pour longtemps

Par Raphaël Nouet
Didier Deschamps en interview après le succès de la France sur l'Azerbaïdjan.
Equipe de France...

Equipe de France : le onze tricolore pour défier l’Islande avec des surprises

Par Raphaël Nouet
Mason Greenwood en action lors de Metz-OM.
Mercato...

OM Mercato : une menace se précise pour Greenwood

Par Raphaël Nouet
Hong à l'échauffement avant Brest-Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : les supporters ont une recrue estivale dans le collimateur

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé et Franco Mastantuono lors d'un match du Real Madrid en début de saison.
Liga...

Real Madrid : le verdict est tombé pour Mbappé et Mastantuono

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
FC Barcelone...

PSG Mercato : Yamal (FC Barcelone), c’est 383 M€ !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Montpellier.
ASSE...

ASSE : un international blessé rassure Horneland

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet