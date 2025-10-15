C’est officiel : Wanda Nara a tourné la page Mauro Icardi. La sulfureuse animatrice et influenceuse argentine a confirmé sa nouvelle idylle avec Martín Migueles en partageant une photo d’eux ce week-end.

Depuis Misiones, une région verdoyante du nord de l’Argentine où elle s’est offert un week-end en famille avec ses filles, Wanda Nara a choisi la simplicité pour annoncer la nouvelle. Pas de communiqué ni de mise en scène hollywoodienne, juste une photo pleine de tendresse, un regard complice et une légende discrète… mais suffisamment claire pour faire comprendre à ses 16 millions d’abonnés que son cœur appartient désormais à un autre.

Martín Migueles, jusqu’ici inconnu du grand public, est un entrepreneur argentin au profil discret, loin du monde du football et des projecteurs. Un contraste total avec Mauro Icardi, son ex-mari et star du Galatasaray, avec qui elle a partagé l’une des histoires les plus médiatisées du sport mondial.

Migueles, un entrepreneur discret et séduisant

Ce cliché, partagé dimanche, a provoqué une véritable tempête sur les réseaux : entre félicitations, étonnement et nostalgie, les fans n’ont pas manqué de réagir. Beaucoup y voient une nouvelle ère pour Wanda, décidée à s’éloigner des polémiques et à se recentrer sur sa vie de femme et de mère.

Wanda Nara semble donc prête à écrire un nouveau chapitre de sa vie, plus apaisé, plus intime… mais toujours sous le feu des projecteurs. Une chose est sûre : la reine du buzz argentin n’a pas fini de faire parler d’elle.